Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çevrimiçi bir basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı.



Andreas Zagklis'in cevaplarından başlıklar şu şekilde:



NBA ile Görüşmeler Yapılıyor



Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) Avrupa'ya olan ilgisi hakkında Zagklis şöyle konuştu:



"Şunu söyleyebilirim ki, NBA'deki meslektaşlarımın da dile getirdiği gibi, ortada NBA tarafından net bir ilgi var ve FIBA ile devam eden görüşmeler yapılıyor, bu da bizim işimizin bir parçası. Elbette EuroLeague'i işleten şirket olan ECA ile de devam eden görüşmelerimiz var ve olmaya devam edecek. Bizim için önemli olan, FIBA'nın çok tutarlı bir yaklaşım sergilemesidir. Basketbolun büyümesini istiyoruz ve aynı zamanda ekosistemimizin temellerini korumak istiyoruz. Bu yalnızca basketbol kurallarına ve takvime ilişkin bir mesele değil, milli takımlara ve ulusal liglere saygı gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir konu ve bu da sorunuzun yapı ile ilgili kısmına denk geliyor.



Çok iyi gelişmiş bir ulusal ligler ekosistemimiz var ve sadece birkaç kulübün değil, yaklaşık 500-600 kulübün oluşturduğu oyuncu yetiştirme piramidinin korunması kesinlikle çok önemli. Bu yapı, sporu ve FIBA basketbolunu bugünkü konumuna getirdi. Önümüzdeki birkaç ay bu konuda nereye doğru gittiğimizi gösterecek.



Buna NBA Avrupa dememeyi tercih ederim, çünkü NBA Avrupa zaten mevcut bir şey; NBA'nin Avrupa'daki varlığı, dostluk maçları, sezon öncesi maçlar veya sezon içi maçlar gibi bir dizi faaliyetle kendini gösteriyor. Ancak bu, radarımızda olan bir konu. Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı, bu nedenle bizim işimiz NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek."



Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları Takvim Sıkıntısı Hakkında



Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın alışıldık tarihten daha önce başlayacak olmasının sorun yaratıp yaratmayacağının sorulması üzerine Zagklis, şu açıklamaları yaptı:



"Bu durumu üç yıl önce NBA ile birlikte tespit ettik ve hem ev sahibi ülke hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gündeme taşıdık. Elemelerin tarihlerini değiştirme şansımız yok, çünkü oyuncuların müsaitliği nedeniyle daha erken tarihlerde oynayamıyoruz, daha geç oynanması ise Olimpiyatlara çok yakın olur. Mayıs ayında Avrupa liglerini ve diğer ligleri bilgilendirerek takvimlerini ayarlamaları gerektiğini ileteceğiz. NBA takviminde büyük bir değişiklik beklemiyorum ama bir veya iki gün gibi küçük düzenlemelerle ortak bir çözüm bulabiliriz.



Bu süreçte en önemli önceliğimiz oyuncuların refahı ve takımların yeterli hazırlık süresine sahip olması. Olimpiyat elemelerinin formatını değiştiremeyiz, çünkü sadece 12 takımın katıldığı Olimpiyatlar için bu elemeler, dünya genelindeki 50-60 üst düzey milli takım arasında dengeyi sağlıyor.



Oyuncuların lojistiği gibi konular önemli olsa da öncelikli olan, Olimpiyat elemelerinin tarihlerini koruyarak oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak. Tüm paydaşlarla bu süreci profesyonel bir şekilde ele alıyoruz ve uygun bir yol bulunacağından eminim."



NCAA'ye Giden Oyuncular Üzerine



NCAA'e giden oyuncuların sorulması üzerine ise Andreas Zagklis şu açıklamaları yaptı:



"Bu konu iki düzeyde değerlendirilmeli: Oyuncuların NBA'e gitmesi ve NCAA'ye gitmesi. NBA ile ilgili durum daha uzun süredir gündemimizde. Oyuncuların NBA'e geçişinde, kolektif pazarlık anlaşması gereği belirlenmiş bir satın alma bedeli var ve bu ödeme, FIBA'nın oyuncuların sözleşmelerini koruyarak kulüplerin çıkarlarını gözetmesini sağlıyor. Ancak kulüplerin daha yüksek tazminat alabilmesi için bu sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu, NBA ile yaptığımız uzun vadeli görüşmelerin bir parçası.



NCAA konusunda ise bu, giderek büyüyen bir endişe. FIBA'nın statüsüne uygun olarak bir uzman çalışma grubu oluşturduk ve bu grup, kulüplerin tazmin edilmesi gibi konular üzerinde çalışıyor. Bu grupta İspanyol Ligi'nden bir temsilci, Türkiye'den genç oyuncu yetiştirme konusunda lider bir kulüp ve Amerika'dan federasyonla iş birliği yapan bir antrenör yer alıyor. Ayrıca NCAA ile kurumsal düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor, ancak NCAA'nin birincil düzenleyici olduğu bu alanda şu anda yasal anlaşmazlıklar mevcut. Amacımız, oyuncuların gelişimlerini engellemeden FIBA ekosistemini korumak ve bu dengeyi sağlamaktır. Uzman grubumuzun tavsiyeleri, baharda yapılacak kongreye sunulacak."



2029 EuroBasket Ev Sahipliğine Yönelik Planlar



2029 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ev sahipliğiyle ilgili olarak Andreas Zagklis şu açıklamaları yaptı:



"Öncelikle, ilgi gösteren ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sonrası dönemde büyük etkinliklerin yeniden hız kazanması ve EuroBasket'in cazibesinin hala güçlü olması çok önemli. Aynı şekilde, Kadınlar EuroBasket'e de ilginin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Dört farklı grubun dört farklı ev sahibi ülke tarafından organize edilmesi fikrini destekliyorum. Bu, sporu Avrupa genelinde yaymamıza olanak tanıyor. FIBA'nın federasyonlara yaptığı yatırımların meyvelerini verdiğini görmekten mutluyum; giderek daha fazla federasyon büyük çaplı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. Hükümetler de EuroBasket'in faydalarını gördükçe bu tür organizasyonlara destek veriyor.



2029 EuroBasket ev sahipliği kararı için 2025 yılının sonbaharından itibaren bir süreç başlayacak. Aday ülkeler arasında hem geleneksel basketbol güçleri hem de bu tür etkinliklere daha az ev sahipliği yapmış ülkeler bulunuyor. Karar, FIBA Yönetim Kurulu tarafından alınacak ve belirli kriterlere göre değerlendirilecek."



