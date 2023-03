Zafer Turan: 'İbreyi tersine çevireceğiz'

Takımıyla ilk sınavına çıkan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, maçın ilk yarısında oyuna hiç ortak olamadıklarını kaydetti.



İkinci yarıda mücadele seviyelerini 75. dakikaya kadar yükselttiklerine değinen Turan, "İki günden beri takımla birlikteyiz. Bu takımın kalitesine inanıyorum. Her şey benim adıma da takım adına da yeni başlıyor." dedi.



Turan, bütün maçları kazanabilecek bir takım olduklarını vurgulayarak, "Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah bu yolun sonu bizim adımıza şampiyonluk olacak. Sakaryaspor'u da iyi oyunu ve galibiyetinden dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.



Son süreçte üst üste alınan mağlubiyetlere ilişkin soruyu cevaplayan Turan, içeride yaşanan sorunları bir kişiye ya da oyunculara bağlamanın doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Her takımda düşüşler oluyor. Bizim takımımızda biraz uzun sürüyor gibi. Ama bir an önce yanlışları iyi tespit edip, doğruların üzerine gitmemiz gerekiyor. Süreç biraz uzun sürdü diyelim ama önümüzdeki haftadan itibaren daha çok çalışma fırsatı bulup, ibreyi tersine çevireceğiz."





