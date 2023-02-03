Los Angeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks ve Dallas Mavericks'in, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'i takas etmeye niyetli takımlar arasında olduğu bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Lakers, Heat, Knicks ve Mavericks ekipleri, lig yöneticileri tarafından sürekli olarak LaVine için takas yapma arzusu olan takımlar olarak bahsediliyor. Portland Trail Blazers da geçen yaz LaVine'i kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında yer alıyordu.



LaVine, Bulls ile beş yıllığı 215 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



2021 ve 2022'de All-Star seçilmiş olan LaVine, bu sezon 46 maçta 23.7 sayı, 4.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarına sahip.





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