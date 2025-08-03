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19:00
03 Ağustos
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03 Ağustos
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1-190'
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17:00
03 Ağustos
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03 Ağustos
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03 Ağustos
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18:00
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Yüzmede engel tanımayan sporcular başarıya doymuyor

"Spora Engel Yok Projesi" ile hem sosyalleşen hem de başarılar eden Hicret Ateş, Zümra Cengiz ve Zeynep İkra Sarıkaya açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Ağustos 2025 14:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yüzmede engel tanımayan sporcular başarıya doymuyor
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Bursa'da para yüzücüler Hicret Ateş, Zümra Cengiz ve Zeynep İkra Sarıkaya "Spora Engel Yok Projesi" ile antrenmanlar sayesinde sosyalleşirken, katıldıkları şampiyonalarda da dereceler elde ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyenin 3 yıl önce hayata geçirdiği proje kapsamında Gürsu Kapalı Yüzme Salonu çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Yüzmeyle sosyalleşip yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara katılan farklı engellere sahip Zümra Cengiz, Hicret Ateş ve Zeynep İkra Sarıkaya şampiyonalarda birçok madalya kazandı.


Antrenörleri Çetin Arslan eşliğinde haftada 6 gün 2'şer saat antrenman yapan 3 yüzücü, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

- YÜZMEYLE HAYATA BAKIŞLARI DEĞİŞTİ

Para yüzücü 31 yaşındaki ortopedik engelli Hicret Ateş, AA muhabirine, 3 yıldır profesyonel olarak yüzdüğünü söyledi.

Ateş, haziran ayında Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık 2025 Yüzme Yarışları'nda 200 ve 100 metre serbest ile 100 metre sırtüstünde ikincilik, geçen yıl Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli takım Seçmeleri ile Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışması'nda 400 metre serbestte üçüncülük, 2023 senesinde Bolu'da düzenlenen Para Yüzme Bölge Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandığını belirtti.

Yüzmeye başlamasıyla hayata bakış açısının değiştiğini ifade eden Ateş, "Yüzme sporuyla hayata bakış açım, çevrem değişti. Olumlu yönde geliştim." dedi.

Ateş'in babası Sami Ateş de kızının elde ettiği başarılardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- ZÜMRA'NIN HEDEFİ PARALİMPİK OYUNLARI

Sol kolunda gelişim geriliği olan 10 yaşındaki Zümra Cengiz ise 4 yıl önce yüzme sporuna yönlendiğini anlattı.

Yıllar içinde çeşitli yarışmalara katılarak madalyalar kazandığını ifade eden Cengiz, Paralimpik Oyunları'na katılmak için çalıştığını söyledi.

Cengiz, 2023 yılında Bolu'da gerçekleştirilen Para Yüzme Bölge Şampiyonası'nda 3 ikincilik, 2022'de Konya'da gerçekleştirilen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya, 100 metre sırt üstünde üçüncülük elde ettiğini ifade etti.

Zümra Cengiz'in annesi Leyla Cengiz de kızının gelişimi ve sol kolunu daha iyi aktif kullanabilmesi için yüzmeye başladığını belirterek, "Zümra yüzmeden sonra sosyalleşti, hobisi oldu. Yarışmalara da katılıyor gurur duyuyoruz." dedi.

Baba Hakan Cengiz ise gurur duyduğu kızının yüzme sonrasında fiziksel anlamda gelişmeler yaşadığını anlattı.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan doğuştan sol el parmağı olmayan 11 yaşındaki Zeynep İkra Sarıkaya da Türkiye şampiyonalarına katılmak istediğini belirtti.

Sarıkaya'nın annesi Ayten Sarıkaya ise ailelerin engelli çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yüzme çocuklar için güzel bir aktivite. Ailelere çocuklarını kesinlikle yüzmeye yönlendirmelerini öneriyorum. Bize çok güzel şeyler kattı." dedi.

Sporcuların antrenörü Çetin Arslan da 2021 yılında başlayan proje kapsamında 25 engelli sporcuyu yüzme branşına kazandırdıklarını söyledi.

Çalışmaları Gürsu Kapalı Yüzme Salonu'nda sürdürdüklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Amacım sporcuların sosyalleşmesi, onları topluma ve ülkeye kazandırabilmek. Zaten paralimpik yüzmenin amacı da budur. Ailelere şunun açıklamasını da yapıyorum. 'Yüzmeyle başladınız ama bu ömür boyu yüzmeyle devam edeceksiniz diye bir şey yok.' Özgüvenleri geldiği zaman birden fazla da branş yapabiliyorlar."

Arslan, ailelerin çocuklarının psikolojisinin düzelmesi için yüzmeye getirdiğine değinerek, alınan başarı ve madalyalarla sevinçlerinin katlandığını sözlerine ekledi.

 
 
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