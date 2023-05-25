Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde kayıpları oynadı: Dip yaptı!

17.5 milyon Euro ile kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak Lille'e giden 26 yaşındaki orta saha, kiralık olarak dönüşünde sadece 14 maçta forma giydi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde kayıpları oynadı: Dip yaptı!
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25 Mayıs 2023 12:04
Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.

Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve 25 maçta forma giydiği için 1 milyon Euro daha gelir getiren tecrübeli orta sahanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi büyük hayal kırıklığı oldu.

İSTEDİĞİ PERFORMANSI YAKALAYAMADI 
İlk olarak Ferencvaros'a karşı forma giyen ancak sakatlık yaşayan Yusuf, Beşiktaş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası o dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından çok fazla tercih edilmedi.

Takımın şu anki teknik patronu Nenad Bjelica ise oyuncuyu son iki maçta kadroya dahi almadı. Trabzonspor'daki ikinci döneminde 14 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 

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