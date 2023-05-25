Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde kayıpları oynadı: Dip yaptı!

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.
Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve 25 maçta forma giydiği için 1 milyon Euro daha gelir getiren tecrübeli orta sahanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi büyük hayal kırıklığı oldu.
İSTEDİĞİ PERFORMANSI YAKALAYAMADI
İlk olarak Ferencvaros'a karşı forma giyen ancak sakatlık yaşayan Yusuf, Beşiktaş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası o dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından çok fazla tercih edilmedi.
Takımın şu anki teknik patronu Nenad Bjelica ise oyuncuyu son iki maçta kadroya dahi almadı. Trabzonspor'daki ikinci döneminde 14 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve 25 maçta forma giydiği için 1 milyon Euro daha gelir getiren tecrübeli orta sahanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi büyük hayal kırıklığı oldu.
İSTEDİĞİ PERFORMANSI YAKALAYAMADI
İlk olarak Ferencvaros'a karşı forma giyen ancak sakatlık yaşayan Yusuf, Beşiktaş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası o dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından çok fazla tercih edilmedi.
Takımın şu anki teknik patronu Nenad Bjelica ise oyuncuyu son iki maçta kadroya dahi almadı. Trabzonspor'daki ikinci döneminde 14 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.