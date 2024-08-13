Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a şartlı gelebilir

Fransız ekibi Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratını yenilemeyen ve serbest oyuncu konumuna gelen Yusuf Yazıcı'nın ismi, Türkiye'den sık sık Galatasaray'la geçiyor.
Yusuf'un önceliğinin, kariyerine yine Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek olduğu bilgisine ulaşıldı.
3 YILLIK İMZA
Büyük liglerde transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona eriyor. 27 yaşındaki yıldız, bu süreçte bir kulüple anlaşamaz ise Cim Bom'a 3 yıllık imza atacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.
Yusuf'un önceliğinin, kariyerine yine Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek olduğu bilgisine ulaşıldı.
3 YILLIK İMZA
Büyük liglerde transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona eriyor. 27 yaşındaki yıldız, bu süreçte bir kulüple anlaşamaz ise Cim Bom'a 3 yıllık imza atacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.