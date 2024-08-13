Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a şartlı gelebilir

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı için yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a şartlı gelebilir
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13 Ağustos 2024 08:13
Fransız ekibi Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratını yenilemeyen ve serbest oyuncu konumuna gelen Yusuf Yazıcı'nın ismi, Türkiye'den sık sık Galatasaray'la geçiyor.

Yusuf'un önceliğinin, kariyerine yine Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek olduğu bilgisine ulaşıldı.

3 YILLIK İMZA

Büyük liglerde transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona eriyor. 27 yaşındaki yıldız, bu süreçte bir kulüple anlaşamaz ise Cim Bom'a 3 yıllık imza atacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.



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