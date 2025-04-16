Milli atıcı Yusuf Dikeç, Aksaray'da sporcularla buluştu.



Dağılgan Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Yusuf Dikeç ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, sporcularla bir süre sohbet etti.



Milli atıcı Dikeç, basın mensuplarına, kompleksin hem fiziki koşulları hem de sunduğu imkanlarla örnek bir tesis olduğunu söyledi.



Aksaray'ın spor yatırımlarını dikkatle takip ettiğini belirten Dikeç, "Buradaki imkanlar gerçekten çok etkileyici. Tesislerin düzeni, altyapısı ve sporcuya sunulan olanaklar, Türkiye genelindeki birçok yerle kıyaslandığında oldukça ileri seviyede. Gençler için böylesine güçlü bir ortam hazırlanması beni çok mutlu etti." diye konuştu.



Dinçer ise sporun kentteki yükselen değer olduğunu, sporun birleştirici ruhuna inandığını ve gençlerin spora yönelmesini önemsediğini kaydetti.



Program, Dikeç ve Dinçer'in tabanca ile gösteri atışı yapmasının ardından sona erdi.



