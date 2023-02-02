Yusuf Demir'e Kasımpaşa talip oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.



Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.



Kasımpaşa, daha önce Galatasaray'dan Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt'a talip olmuş ancak iki transfer de gerçekleşmemişti.



Galatasaray'a bu sezon gelen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında 6 maçta süre aldı.





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