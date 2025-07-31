Yusuf Ali Cömertpay, olimpiyat hayali kuruyor

İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay, katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı.Doğuştan yürüme, oturma, denge sağlama gibi motor becerilerde zorluklara ve mental gelişim geriliğine neden olan hipotoni (düşük kas tonusu) hastası 18 yaşındaki Yusuf, Adana'da fizyoterapisti Cumali Şahin'in yönlendirmesiyle atletizme başladı.Milli takım antrenörü Nuray Sev ile çalışan Yusuf, şubatta Mersin'de yapılan Para Atletizm Deneme Yarışları'nda başarılı performans sergiledi.İstanbul'da 21-27 Temmuz'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'na katılan Yusuf, gülle atmada birinci, disk atmada ikinci oldu.Yusuf Ali Cömertpay, katıldığı ilk uluslararası organizasyonda altın ve gümüş madalya almanın mutluluğunu yaşadı.Antrenör Nuray Sev, AA muhabirine, Yusuf'un atletizmde kısa zamanda önemli gelişim gösterdiğini söyledi.Sporcunun ev egzersizlerini de aksatmadan yaptığını dile getiren Sev, "dedi.Sev, gelecekteki şampiyonalara hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:Sev, sporcunun haftada bir yapılan idmanlarını kademeli olarak artıracaklarını anlattı.Milli sporcu Yusuf Ali Cömertpay da başlarda zorlandığı atletizme zamanla alıştığını belirterek,diye konuştu.