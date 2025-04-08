Yusuf Akçiçek için transfer itirafı!

Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ile ilgilendiklerini ve genç oyuncuyu transfer etmek istediklerini ancak Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerde göreve başlamasıyla durumun değiştiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Akçiçek için transfer itirafı!
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08 Nisan 2025 19:41
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Yusuf Akçiçek için transfer itirafı geldi.

Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Performansıyla A Milli Takım'a da yükselen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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