Dostluk maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Akgün, "Azerbaycan kardeş ülkemiz. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Maç da çok güzel geçti. İki takımın da ayağına sağlık. Burada bizi birçok Galatasaray taraftarı karşıladı. Otobüsten indiğimizde büyük bir sevgi gördük. Onlara da çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.





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