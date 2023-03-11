Yunus Akgün, 13 maç sonra 11'de

Galatasaray'da, Kasımpaşa maçına 11'de başlayan Yunus Akgün, 13 maç sonra ilk 11'e döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yunus Akgün, 13 maç sonra 11'de
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11 Mart 2023 19:47
Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Son olarak 15 Ekim 2022'de deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan 10. hafta maçında 11'de başlayan Yunus, ligde 13 karşılaşmanın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer buldu.

Galatasaray, bu süreçte 24. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında hükmen galip sayıldı.

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