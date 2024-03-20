Yunan taraftarlar Kadıköy'de yok!

Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe, Olympiakos ile eşleşirken deplasman taraftarlarıyla ilgili olarak Yunan medyasından bir iddia gündeme geldi.

, Fotoğraf; Imago
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Yunan taraftarlar Kadıköy'de yok!
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20 Mart 2024 09:16
Son güncelleme 20 Mart 2024 09:22
Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak, bu karşılaşmada da konuk ekip seyircisi olmayacak.

UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında kırmızı-beyazlı taraftarların İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.

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