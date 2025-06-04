Yunan Basınından iddia: Kotarski, Galatasaray ile anlaştı!

Yunan basını, PAOK kalecisi Dominik Kotarski Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı.

calendar 04 Haziran 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 13:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Yunan Basınından iddia: Kotarski, Galatasaray ile anlaştı!
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Muslera'ya veda eden ve yeni kaleci arayışları süren Galatasaray'ın gündeminde birçok isim yer alıyor.

Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Andriy Lunin, İnaki Pena ve Dominik Katorski listedeki file bekçilerinden…

Kotarski için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Haberlere göre; 25 yaşındaki eldiven, Galatasaray ile el sıkıştı.



46 MAÇIN 15'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Yunanistan ekiplerinden PAOK forması giyen ve bu sezon 46 resmi maçın 15'inde kalesini gole kapatan Kotarski, transfer durumunu soranlara, "Ben Galatasaray ile anlaştım" şeklinde yanıt verdi.

13 MİLYON EUROGalatasaray'ın 1.89 boyundaki kaleci için kulübü PAOK'a 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

PAS KABİLİYETİ YÜKSEK

Ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'in altyapısında yetişen Dominik Kotarski, ardından Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibinin U21 takımında boy gösterirken, A takımda süre bulamadı ve HNK Gorica'ya kiralandı, sonra da 1 milyon Euro'ya bonservisiyle gönderildi. 2022-23 sezonunda da PAOK'un yolunu tuttu. 25 yaşındaki file bekçisi, ayaklarına hakim ve pas kabiliyeti dikkat çekiyor. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada kaleyi korudu. 


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