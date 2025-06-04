Muslera'ya veda eden ve yeni kaleci arayışları süren Galatasaray'ın gündeminde birçok isim yer alıyor.



Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Andriy Lunin, İnaki Pena ve Dominik Katorski listedeki file bekçilerinden…



Kotarski için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Haberlere göre; 25 yaşındaki eldiven, Galatasaray ile el sıkıştı.

Yunanistan ekiplerinden PAOK forması giyen ve bu sezon 46 resmi maçın 15'inde kalesini gole kapatan Kotarski, transfer durumunu soranlara, "Ben Galatasaray ile anlaştım" şeklinde yanıt verdi.Galatasaray'ın 1.89 boyundaki kaleci için kulübü PAOK'a 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.Ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'in altyapısında yetişen Dominik Kotarski, ardından Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibinin U21 takımında boy gösterirken, A takımda süre bulamadı ve HNK Gorica'ya kiralandı, sonra da 1 milyon Euro'ya bonservisiyle gönderildi. 2022-23 sezonunda da PAOK'un yolunu tuttu. 25 yaşındaki file bekçisi, ayaklarına hakim ve pas kabiliyeti dikkat çekiyor. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada kaleyi korudu.