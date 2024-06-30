Yüksel Yıldırım: 'Transfer yok ama kadromuz iyi'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer yasağı sonrası açıklamalarda bulundu.



"İLK DEFA TRANSFER YAPMADAN SEZONA BAŞLAYACAĞIZ"



Bu yılın Samsunspor için farklı bir sezon olacağını vurgulayan Başkan Yüksel Yıldırım, "Bu yıl bizim için değişik bir sezon olacak. Şartlar değişmez ise ilk defa transfer yapamayarak sezona başlayacağız. Böyle bir durumda eldeki kadro ile yola devam etmek zorundayız. Biz bu durumu düşündüğümüz için geçen sezon ona göre transfer yapmıştık. Aslında kadromuz kötü değil. Ligin geneline baktığımızda Markus Gisdol'un takımı oturtması neticesinde ligin ikinci yarısında önemli bir performans sergiledi" dedi.



"BEN KAYANIN ALTINA GÖVDEMİ KOYDUM"



Herkesin gerekli fedakarlığı yapması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Mevcut kadromuza güveniyorum. Taraftarlarımızdan takımlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Başka Samsunspor yok. Biz 3. Lig'e gitmekte olan bir takımı alıp, 2. Lig'den Süper Lig'e çıkardık. Ben bu yolda taşın değil, kayanın altına adeta gövdemi koydum. Taraftarlarımız da bu dönem bizim yanımızda olsun. Herkes gereken fedakarlığı yapacak ve bu takımı ligde tutmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



(Hedef Halk)





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