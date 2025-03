Yüksel Yıldırım'dan Verratti ve Demirbay açıklaması

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer iddialarıyla ilgili Radyo Spor'a açıklama yaptı.



Takımdaki transfer durumuna değinen Yıldırım, "Verratti konusu yok. Menajer sallamış. Daha bunlardan çok duyacağız." dedi.



"KEREM DEMİRBAY UYGUNA OYNARSA GELSİN"



Kerem Demirbay hakkında gelen soruya Yüksel Yıldırım, "Yok somut adım atmam, atar mıyım? Ben beğendiğim oyuncu demiştim. Galatasaray salarsa Almanya'ya geri döner. Türkiye'de o parayı verecek bir Anadolu kulübü yok. Uyguna oynarım derse her zaman kapımız açık. Hocamızın beğendiği bir oyuncu. Ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bana sorulan soru açık ve netti. 'Fenerbahçe veya Galatasaray'dan kimi transfer etmek isterdiniz?' dediler. Ben ihtiyacım olanı söyledim." cevabını verdi.



"CARLO HOLSE 10 MİLYON EURO"



Carlo Holse için 10 milyon euro bonservis belirlediğini belirten Yıldırım, "Holse için şu an 5 milyon gördük. Ama Holse Avrupa'da oynarsa 10 milyon üzerinde alacağımızı düşünüyoruz. Ben 2.5 milyon Euro bonservis vererek aldım zaten. Şu an değerini 2'ye katladı. Bizim için Holse'nin 10 milyon veya üzeri etmesi gerekiyor. Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. Yarış içindeyiz, sezon sonuna kadar düşünmüyoruz. Sonra oyuncu ile konuşacağız. Biz 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Avrupa'da iyi oynarsa değeri 2 katına çıkacaktır. Ama Avrupa'ya gidemezsek tabii ki farklı düşünceler içine girebiliriz. Her sene 2-3 oyuncumuzu satmalıyız ki ayaklarımızın üstünde duralım. TFF'den gelen TV geliri, sponsorluk, bilet satışı yetmiyor. Yoksa harcama limitlerim çok düşük kalacak. Bu da istemediğimiz bir şey. Finansal açıdan güçlü olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIM"



Avrupa için planlama yaptıklarını belirten Samsunspor Başkanı, "Hem bütçe denkleşecek hem takım yarışacak. Ama Avrupa olursa 22 olmak zorunda. Kadro geniş olmazsa hüsran olur. Avrupa maçları bittikten sonra başarısızlık başlıyor. Camia takımlarında bu pek hoş olmuyor. Bu sene maalesef Trabzonspor'un konumu mesela. İyi bir transfer çalışması yapmışlardı, ama olmadı. Avrupa'da başarılı olamayınca lige yansıdı. Bugün bulunduğu konumda olmamalılardı aslında. Bunlar bize ne yapmamamız gerektiğini gösteriyor" dedi.



Transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Transfer çalışmalarına başladık. 11 pozisyona 5'er tane, bazılarına daha çok oyuncu baktık. Oyuncuların menajerleriyle yavaş yavaş görüşmeye başladık. Nisan ve Mayıs ayında şöyle bir acelemiz olacak. 10 maçımız var diyelim, 5-6 hafta sonra Avrupa'ya gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Play-offlar Temmuz ortasında filan oynanacak. Lig Ağustos'ta açılacak. Haziran'da sezonu açmamız lazım. Takımın yüzde 90'ını sezon başına yetiştirmek istiyoruz. Avrupa'ya gidemezsek kadromuzu 17 kişi yapmak istiyoruz. Üstünü akademiden tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.



"AFRİKA'DAN 6-7 GENÇ ALDIM AKADEMİYE"



Altyapıya yatırım yaptıklarını ve Afrika'dan 6-7 genç aldıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Çok iyi bir altyapı yaptık. Türkiye'de belki ilk 5'e girer. 5 tane saha var altyapıda. Yapay zeka sistemi var. Gelişim var. Diyetisyen, doktor, masör, psikolog, her şeyi koyduk. Fransa'nın Toulouse kulübüyle anlaşmamız var, faydaları dokunuyor. Toulouse dünyanın sayılı akademilerinden biri. Sonuçta Samsunspor bir futbol kulübü olarak geliyor. Herkes takım kuruyor, biz kulüp kuruyoruz. 6-7 oyuncu aldık Afrikadan, şu an geliyorlar, yoldalar. İçlerinde iyi çocuklar var. Bunları transfer edemiyoruz. Maalesef FIFA A takıma transfer yasağı uygularken akademiye de uyguluyor. Yasak kalktı. Samsunspor 1 Temmuz'da transfer yapabilir yazısını aldık" dedi.



"AKADEMİNİN BAŞINA CEDRIC'İ GETİRDİM, PSG'DEN"



Samsunspor'un durumu hakkında da konuşan Yıldırım, "Tahtamız kapalı. Bazı oyuncuların menajerlerinin sorularına net cevap verebilmek için Mart başında Zürich'e giderek FIFA ile toplantı yaptım. Projelerimizi anlattım. Onlar da bizi tekrar davet etti. Samsunspor Futbol Akademisi'nin başına Cedric diye bir Fransız getirdik. PSG'de yetkiliydi eskiden. Akademiyi yapılandırıyoruz. Amacımız sportif başarı değil yetiştiricilik. Türkiye'de gençlere değer veriliyor gibi ama yanlış yapılıyor. Çünkü U19'dan sonrası yok. Bu çocuklar yok olup gidiyor.Samsunspor ve Kulüpler Birliği olarak TFF'ye teklif verdik. U19'u U21 yapalım, bu çocukları sokağa atmayalım dedik. Ligi U21 yaparsak U17, U19, U20'leri istediğimiz gibi oynatırız, bu çocuklar kaybolmaz. TFF henüz cevap vermedi. Süper Lig Kulüpler Birliği'nde teklifi U21 diye veriyoruz ama Ali Başkan da 'Kulüplerin maddi durumları çok iyi değil, U19'lar A takımla seyahat ediyor. Bunu bölgesel yapalım, sonra play-offlarla devam etsin' dedi. Bu kulüpler tarafından olumlu karşılandı. Ben teklif gönderildi diye biliyorum. U19 Ligi U21 olsun ve bölgesele bölelim, finansal yük oluşturmasın dedik. TFF onaylarsa alttan yetişecek oyuncular daha sağlıklı gelir" dedi.



"PSG İLE YARI FİNAL MAÇI OYNAYACAĞIM"



Fransa'daki diğer takımı Dunkerque hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Samsunspor gibi kendimizi ligde ilk 4 içinde bulduk. Bir ara 1'inci bile olacaktık neredeyse. Hedef play-offlara kalıp Ligue 1'i zorlamak. Kupada inanılmaz bir başarıya imza attık. İlk 16'da Lille'i eledik. Brest ile oynadık, onları eledik. Şimdi yarı finalde 1 Nisan'da PSG ile oynayacağız. Bir sürpriz de orada yaparsak dünya bizi konuşur. Bu kolay bir şey değil. Çok mutluyum. İyi ki Dunkerque'ü aldım. İzlenme rekorları kırıyor" dedi.