Yüksekova Spor Kulübü ve Fatih Vatan Spor yenişemedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Fatih Vatan Spor ile 1-1 berabere kaldı.



Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Fatih Vatan Spor, Zeynep Gamze Koçer'in 9. dakikada attığı golle öne geçti.



Yüksekova Spor Kulübü de 31. dakikada Suzzy Dede Teye'nin attığı gol karşılaşmanın 1-1'lik skorunu belirledi.



Maçı Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve taraftarlar izledi.



