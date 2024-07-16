Youssef En-Nesyri & Fenerbahçe: Son durum

Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin yüksek olmasına rağmen Youssef En-Nesyri'nin tercihini Roma'dan yana kullandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncu için ısrarı sürüyor.İşte transferin detayları...

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Youssef En-Nesyri & Fenerbahçe: Son durum
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16 Temmuz 2024 17:26
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 17:29
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'de istediği haberi henüz alamadı.

Roma ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Faslı golcü'nün İtalyan ekibine yakın olduğu yazıldı.

ROMA TEKLİFİ ARTTIRDI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri için teklifini 22 Milyon euroya çıkardı.

Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler daha yüksek olsa da Faslı futbolcunun, Serie A'yı istediği belirtildi.

SEVILLA'YA BASKI YAPIYOR

Öte yandan Estadio Deportivo'nun haberine göre ise, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 6 Milyon euro maaşa rağmen Roma'nın 1,4 Milyon euroluk teklifini kabul eden Yousseff En-Nesyri, Sevilla'ya teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.

FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ

Bununla birlikte Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın Youssef En-Nesyri'den vazgeçmediği ve Sevilla ile görüşmeler sürdürdüğü aktarıldı.

Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.

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