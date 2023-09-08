Eski NBA oyuncusu Nick Young, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards'ın ligin "yeni Michael Jordan'ı" olduğunu öne sürdü.



Edwards'ın 2023 FIBA Dünya Kupası'ndaki performansından etkilenen Young, kendisini önümüzdeki 2023-24 sezonunda atılım yapacak yıldızlardan biri olarak gördüğünü belirterek, Wolves yıldızını "yeni MJ" olarak nitelendirdi:



"Lig, Anthony Edwards'ın ligi olmak üzere. Bu lig artık Anthony Edwards'ın, yeni MJ'in ligi. Çocuk tıpkı MJ'e benziyor."



Edwards tüm yaz boyunca ABD Milli Takımının baş adamı olarak, maç başına 19,2 sayı, 4,8 ribaund ve 2,0 top çalma ortalamalarıyla taraftarları, antrenörleri ve oyuncu arkadaşlarını oldukça etkilemişti.



