Younes Belhanda olayına Feghouli de çok üzüldü

Sofiane Feghouli, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Younes Belhanda olayına Feghouli de çok üzüldü
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11 Mart 2021 12:12
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve Wesley Sneijder'in 10 numarasını alan Belhanda'nın takımdaki en yakın arkadaşı bir başka Kuzey Afrikalı Sofiane Feghouli'ydi.

Belhanda'nın takımdaki en yakın arkadaşı Feghouli, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

BELHANDA'NIN GİDİŞİ TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Şok bir açıklama ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumu Galatasaray taraftarını ikiye böldü.

Bazı futbolseverler, iki şampiyonlukta payı bulunan Faslı yıldızın böyle bir gerekçeyle gönderilmesini, "Sneijder'i takımdan göndermeden formasını Belhanda'ya vermek ne kadar yanlış bir karar ise, zemin sebebi ile yönetimi eleştirdi diye Belhanda'yı göndermek de o derece yanlış… Kadıköy'den 2 kez çıktı, kurtlar sofrasından çıkamadı" yorumlarıyla eleştirdi. Bazı taraftarlar ise sosyal medyada, "Belhanda taraftara hakaret ettiği gün gitmeliydi. Yönetim doğru yaptı. Belhanda'nın maksadını ve kendini aşan konuşmalar yapması kabul edilebilecek türden davranış değildir" mesajlarını paylaştılar. 



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