Yılmaz Vural'dan 90+9'da müthiş geri dönüş

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Adanaspor'u öne geçiren golleri 32. dakikada Samuel Tetteh ve 48. dakikada Ahmethan Köse kaydetti. Yeni Malatyaspor'un ilk golü 56. dakikada Nuri Fatih Aydın'dan geldi. Malatyaspor'a puanı getiren golü 90+9. dakikada Doğukan Emeksiz kaydetti.
Yeni Malatyaspor'da Cengizhan Akgün, 15. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Son 2 maçta 4 puan alan Adanaspor, puanını 22'ye yükseltti.
Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 2. maçta puan aldı ve 13 puana çıktı.
Adanaspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacağı maçta serisini sürdürmek isteyecek. Yeni Malatyaspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
Adanaspor'u öne geçiren golleri 32. dakikada Samuel Tetteh ve 48. dakikada Ahmethan Köse kaydetti. Yeni Malatyaspor'un ilk golü 56. dakikada Nuri Fatih Aydın'dan geldi. Malatyaspor'a puanı getiren golü 90+9. dakikada Doğukan Emeksiz kaydetti.
Yeni Malatyaspor'da Cengizhan Akgün, 15. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Son 2 maçta 4 puan alan Adanaspor, puanını 22'ye yükseltti.
Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 2. maçta puan aldı ve 13 puana çıktı.
Adanaspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacağı maçta serisini sürdürmek isteyecek. Yeni Malatyaspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
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