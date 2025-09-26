Yılmaz Vural: 'Bu maç bize umut verdi'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Amedspor'a 2-0 mağlup olan SMS Grup Sarıyer teknik direktörü Yılmaz Vural, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler'in çok değerli bir takım olduğunu dile getiren Vural, "Ekonomik olarak bayağı değerli bir takım vardı karşımızda. Ama biz böyle bir takımla oynuyoruz psikolojisi ile oynamadık. Çünkü kazanmamız gereken bir maç oynuyorduk. Bütün organizasyonumuzu ona göre düzenlemeye çalıştık. Böyle önemli bir takım karşısında hakikaten iyi mücadele etmiş olduk. Bunlar bize umut veriyor. Önümüzdeki maçlarda takımımızın maç kazanacak hale gelmesinin bir ışığı diye bakıyorum." ifadelerini kullandı.