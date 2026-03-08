Hipodrom.com



Sponsorluk anlaşmasına göre 15 Mart 2026 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenecek olan Uluslararası Ege Derbisi (G1), Hipodrom.com sponsorluğunda koşulacak. 4 yaş ve üzeri safkan İngiliz atlarının katılacağı mücadele, 2100 metre kum pistte gerçekleştirilecek.



Anlaşma doğrultusunda söz konusu yarışın ikramiyelerine sponsor katkısı eklenecek. Böylece at sahipleri için dağıtılacak toplam ödül miktarı artırılarak sektöre ekonomik destek sağlanması amaçlanıyor.



Uluslararası Ege Derbisi'nde sponsorluk kapsamında dağıtılacak ikramiye tutarı 1 milyon 680 bin TL olacak. Buna göre birinciye 960 bin TL, ikinciye 384 bin TL, üçüncüye 192 bin TL, dördüncüye 96 bin TL ve beşinciye 48 bin TL ödül verilecek.



🔴🏆 Yılın ilk G1 koşusu olan Uluslararası Ege Derbisi'ne 30 gün kaldı! pic.twitter.com/ase9qih8VQ



— Hipodrom.com (@hipodromtr) February 13, 2026

EGE DERBİSİ HAKKINDA KISA KISA

İzmir'in en prestijli yarışlarından biri



Uluslararası Ege Derbisi, İzmir Şirinyer Hipodromu'nun en önemli yarışları arasında yer alır ve her yıl sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak kabul ediliyor.



G1 statüsünde koşuluyor



Koşu, Türk yarışçılığında en üst seviye yarış kategorisi olan Grup 1 (G1) statüsündedir. Bu statü, yarışın kalite ve prestij seviyesini gösteriyor:



Uluslararası katılıma açık



Yarışın "uluslararası" statüsü nedeniyle farklı ülkelerden safkanların katılımına da açıktır. Bu durum yarışın rekabet seviyesini yükseltir ve uluslararası ilgi oluşturuyor.



Şirinyer Hipodromu'nun tarihi atmosferinde



1856 yılında kurulan İzmir Şirinyer Hipodromu, Türkiye'nin en eski hipodromudur. Bu nedenle Ege Derbisi aynı zamanda köklü bir yarış geleneğinin parçası olarak görülüyor.





Bölgesel değil ulusal prestij



İsminde "Ege" geçmesine rağmen yarış yalnızca bölgesel bir organizasyon değil, Türkiye genelinden önemli safkanların katıldığı yüksek prestijli bir mücadele.



İzmir yarış sezonunun zirve noktalarından biri



Ege Derbisi, İzmir yarış takviminin en önemli günlerinden biri olarak görülür ve genellikle güçlü start listeleriyle dikkat çekiyor.