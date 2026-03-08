08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
1-361'
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
0-120'
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
0-219'
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
2-264'
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-157'
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
1-260'
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-145'
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
1-0DA
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-0DA
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-190'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
0-019'
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Yılın ilk G1 koşusu Ege Derbisi'ne Hipodrom.com desteği

Hipodrom.com ile yapılan anlaşma kapsamında 15 Mart'ta İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak Uluslararası Ege Derbisi (G1), sponsor destekli gerçekleştirilecek. Yarışta dağıtılacak toplam sponsorluk ikramiyesi 1 milyon 680 bin TL olacak.

Hipodrom.com ile Türkiye Jokey Kulübü arasında atçılık sektörüne katkı sağlamak amacıyla yarış sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında yarış ikramiyelerine doğrudan katkı yapılacak ve at sahiplerinin elde edeceği gelirlerin artırılması hedeflenecek.

Sponsorluk anlaşmasına göre 15 Mart 2026 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenecek olan Uluslararası Ege Derbisi (G1), Hipodrom.com sponsorluğunda koşulacak. 4 yaş ve üzeri safkan İngiliz atlarının katılacağı mücadele, 2100 metre kum pistte gerçekleştirilecek.

Anlaşma doğrultusunda söz konusu yarışın ikramiyelerine sponsor katkısı eklenecek. Böylece at sahipleri için dağıtılacak toplam ödül miktarı artırılarak sektöre ekonomik destek sağlanması amaçlanıyor.

Uluslararası Ege Derbisi'nde sponsorluk kapsamında dağıtılacak ikramiye tutarı 1 milyon 680 bin TL olacak. Buna göre birinciye 960 bin TL, ikinciye 384 bin TL, üçüncüye 192 bin TL, dördüncüye 96 bin TL ve beşinciye 48 bin TL ödül verilecek.

Hipodrom.com'un sağladığı sponsorluk desteğinin, yarışçılık sektörüne önemli bir katkı sunması bekleniyor.
 
EGE DERBİSİ HAKKINDA KISA KISA
 
İzmir'in en prestijli yarışlarından biri

Uluslararası Ege Derbisi, İzmir Şirinyer Hipodromu'nun en önemli yarışları arasında yer alır ve her yıl sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak kabul ediliyor.

G1 statüsünde koşuluyor

Koşu, Türk yarışçılığında en üst seviye yarış kategorisi olan Grup 1 (G1) statüsündedir. Bu statü, yarışın kalite ve prestij seviyesini gösteriyor:

Uluslararası katılıma açık

Yarışın "uluslararası" statüsü nedeniyle farklı ülkelerden safkanların katılımına da açıktır. Bu durum yarışın rekabet seviyesini yükseltir ve uluslararası ilgi oluşturuyor.

Şirinyer Hipodromu'nun tarihi atmosferinde

1856 yılında kurulan İzmir Şirinyer Hipodromu, Türkiye'nin en eski hipodromudur. Bu nedenle Ege Derbisi aynı zamanda köklü bir yarış geleneğinin parçası olarak görülüyor.

Bölgesel değil ulusal prestij

İsminde "Ege" geçmesine rağmen yarış yalnızca bölgesel bir organizasyon değil, Türkiye genelinden önemli safkanların katıldığı yüksek prestijli bir mücadele.

İzmir yarış sezonunun zirve noktalarından biri

Ege Derbisi, İzmir yarış takviminin en önemli günlerinden biri olarak görülür ve genellikle güçlü start listeleriyle dikkat çekiyor.
