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Yiğit Gülmezoğlu: "Güzel sonuçlar almak istiyoruz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da düzenlenecek 2. hafta müsabakaları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

calendar 24 Haziran 2025 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yiğit Gülmezoğlu: 'Güzel sonuçlar almak istiyoruz'
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Bulgaristan'ın Burgaz şehrinin ev sahipliği yapacağı ve 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2'nci hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Bulgaristan'ın takım kaptanı ve başantrenörü, Burgaz etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Yiğit Gülmezoğlu katıldı.

Yiğit Gülmezoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, "VNL'in ikinci haftasında Bulgaristan'dayız. İlk haftadan çıkardığımız dersleri bu haftaya en iyi şekilde yansıtacağımıza inanıyorum. Bu hafta çok daha iyi bir voleybol sergilemeyi hedefliyoruz. Buradaki ilk maçımızda Slovenya ile karşılaşacağız. Her maçı ayrı ayrı değerlendirip ilerlemek ve güzel sonuçlar alarak ülkemize dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Filenin Efeleri, VNL'in 2'nci haftasında Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan ve Fransa ile mücadele edecek.

Millilerin maç programı şu şekilde:

25 Haziran 2025

16.00 Türkiye-Slovenya

26 Haziran 2025

18.30 Türkiye-Ukrayna

28 Haziran 2025

19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran 2025

15.00 Türkiye-Fransa


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