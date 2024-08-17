Yerson Mosquera, Arsenalli oyuncuların başına bela oldu

Bu pozisyon sonrası Wolves stoperi Yerson Mosquera kart görmedi. Arsenalli Gabriel Jesus ise sarı kart ile cezalandırıldı.pic.twitter.com/i9txI3O6YB



— Sporxtv (@sporxtv) August 17, 2024

Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Arsenal'e 2-0 kaybettikleri maçta topsuz alanda yaptıkları ile gündem oldu.İkinci yarıda Kai Havertz ile yaşadığı bir mücadelede yere düşerken Havertz'in boğazını sıkan Mosquera, Arsenalli oyuncuların itirazlarına rağmen kartla cezalandırılmadı.Öte yandan maçın son anlarında yine Arsenalli oyuncu Gabriel Jesus'un kalçasına eliyle temas Mosquera, duruma tepki gösteren Jesus'un kendisini itmesi sonrası yere düşerek hakeme itirazlarda bulundu.Maçın hakemi Jarred Gillet ise Mosquera'yı haklı bularak Gabriel Jesus'a sarı kart gösterdi.