Yerson Mosquera, Arsenalli oyuncuların başına bela oldu

Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Arsenal'e 2-0 kaybettikleri maçta topsuz alanda yaptıkları ile gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yerson Mosquera, Arsenalli oyuncuların başına bela oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 19:34
Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Arsenal'e 2-0 kaybettikleri maçta topsuz alanda yaptıkları ile gündem oldu.

İkinci yarıda Kai Havertz ile yaşadığı bir mücadelede yere düşerken Havertz'in boğazını sıkan Mosquera, Arsenalli oyuncuların itirazlarına rağmen kartla cezalandırılmadı.

Öte yandan maçın son anlarında yine Arsenalli oyuncu Gabriel Jesus'un kalçasına eliyle temas Mosquera, duruma tepki gösteren Jesus'un kendisini itmesi sonrası yere düşerek hakeme itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Jarred Gillet ise Mosquera'yı haklı bularak Gabriel Jesus'a sarı kart gösterdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery