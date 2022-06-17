Konumu, temiz havası, doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahalarıyla hem yerli hem de yabancı spor kulüplerinin gözde kamp merkezi Bolu, yeni futbol sezonu öncesi konuklarını ağırlamaya hazır.



TAKIMLAR BOLU'YU TERCİH EDİYOR



Liglerin tamamlanmasının ardından tatil dönemini sonlandırmaya başlayan takımlar, yeni sezon hazırlıklarını yapmak için Bolu gibi yazın bunaltıcı havanın etkisinin hissedilmediği nispeten daha serin yerleri tercih ediyor.



Her yıl çok sayıda futbol takımını ağırlayan Bolu'da, kent merkezi, Bolu Dağı, Abant Yolu, Karacasu Beldesi ve Gerede ilçesindeki tesislerde toplam 20 antrenman sahası bulunuyor. Futbol takımlarını ağırlamak için gün sayan Bolu'daki tesislerde tüm hazırlıklar tamamlandı.



Bazı futbol kulüpleri kamp çalışmaları için kentteki tesislere rezervasyon yaptırırken, bazıları ise görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta Rusya, Makedonya, Romanya ve Kosova'dan takımların gelmesi beklenen kentte, 17 Haziran itibarıyla da Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig takımlarının kamp yapması öngörülüyor.



YEŞİLKAYA: "YERLİ VE YABANCI TAKIMLARDAN YOĞUN TALEP OLDU"



Abant Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren bir otelin satış ve pazarlama koordinatörü Hikmet Yeşilkaya, AA muhabirine, spor amaçlı konaklamalara önem verdiklerini söyledi. Yeşilkaya, sahalarının ve kapalı spor salonlarının tüm alanlarıyla aktif olarak hizmet verdiğini dile getirerek, "Bu sezon yerli ve yabancı takımlardan yoğun bir talep oldu." dedi.



Kamp sezonunun eylül ayına kadar devam edeceğini aktaran Yeşilkaya, şöyle konuştu:



"Spor turizmine önem veren otellerin kamp dönemini dolu dolu geçireceğini düşünüyorum. Eylül'ün 20'sine kadar art arda kamplar devam ediyor. Şu an programımız dolmuş durumda. Bolu'da oksijen oranı dünya standartlarının üzerinde. Bunu kampa gelen takımlarımızın ekiplerinden duymak bizi çok memnun ediyor. Bolu olarak bu şansı değerlendiriyoruz. Bolu'muzu bir spor merkezi yapabiliriz. Çok güzel, profesyonel tesis ve sahalarımız var. Özellikle haziran, temmuz, ağustos gibi aylarda spor turizmiyle doluluk oranlarını arttıran otellerimiz var."



Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelin müdürü Fatoş Kozan da Bolu'nun temiz havası, tesisleri ve futbol sahalarıyla hem yerli hem de yabancı takımların yaz kampları için tercih ettiği yerlerin başında geldiğini kaydetti.



Bu alanda uzun zamandır hizmet verdiklerini, yeni sezon için de hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Kozan, "Bolu'yu tercih eden takımların rahat bir kamp dönemi geçirmesini istiyoruz. Bolu'da kamp yapan takımlar, sonraki kamp dönemlerinde de bu bölgeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.





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