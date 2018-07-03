  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında

Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, yıldız transfer yerine mücadeleci isimlere yöneldiklerini dile getirirken transfer piyasası ile ilgini önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2018 14:15
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Bolu'daki ilk etap çalışmalarının başladığını belirtti.

Güzel bir ortamda kamplarını sürdürdüklerini anlatan Gündüz, buradaki çalışmanın ardından Düzce Topuk Yaylası'nda yapacakları ikinci etap çalışmasıyla kente döneceklerini ifade etti.

Erdal Gündüz, Süper Lig'de genel olarak transferde bir durgunluk yaşandığını anlatarak, "Biz de piyasayı takip ediyoruz. İlk transfer piyasanın çok yüksek oluşundan dolayı biraz bekliyoruz. Bilindiği üzere takıma iki oyuncu transfer ettik. Onun dışında transfer piyasasının biraz oturmasını bekliyoruz. Transfer komitemiz çalışıyor. İzlediğimiz, görüşme halinde olduğumuz oyuncular da var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce açıklamalarının yanlış anlaşıldığına da değinen Gündüz, şöyle konuştu:

"Yıldız oyuncu istemiyoruz gibi bir algı oluştu. Bugün yıldız oyuncuların fiyat aralığı en düşük 2-5 milyon avro arasında. Biz de bunu veremeyeceğimize göre onun yerine daha mücadeleci, takıma uyum sağlayan isimler üzerinde duruyoruz. Geçen yıl elimizdeki kadroyla neler yaptığımız ortada. Bu sene belirli noktalara takviye yaparak lige güzel bir giriş yapacağız inşallah."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için