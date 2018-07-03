Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu söyledi.Gündüz, yaptığı açıklamada, Bolu'daki ilk etap çalışmalarının başladığını belirtti.Güzel bir ortamda kamplarını sürdürdüklerini anlatan Gündüz, buradaki çalışmanın ardından Düzce Topuk Yaylası'nda yapacakları ikinci etap çalışmasıyla kente döneceklerini ifade etti.Erdal Gündüz, Süper Lig'de genel olarak transferde bir durgunluk yaşandığını anlatarak,değerlendirmesinde bulundu.Daha önce açıklamalarının yanlış anlaşıldığına da değinen Gündüz, şöyle konuştu: