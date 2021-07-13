Yeni Malatyaspor'da hedef Sinan Gümüş

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Tetteh ve Mallan'ın bonservisini aldı. Doğu ekibi, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e de kanca attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da hedef Sinan Gümüş
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13 Temmuz 2021 14:11
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, transferde coştu...

Haddadi, Aabid, Taha ve Cengizhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geçtiğimi sezon kiralık oynayan Tettehile Mallan'ın da bonservisini almayı başardı. Bu iki futbolcuyla yoluna devam edecek olan Doğu ekibi, bir bomba daha patmayı hedefliyor.

Teknik direktör İrfan Buz'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ü de kiralık olarak kadrosuna katmak için şartları zorluyor. 


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