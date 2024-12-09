Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 15:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery