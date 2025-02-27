Yeni dönemin bayrak adamı Rafa Silva

Sezon başından beri çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta önce başkanlık koltuğuna Serdal Adalı, ardından da teknik direktörlük koltuğuna Solskjaer oturdu.
Siyah-beyazlılar, yeni dönemde bir tek Twente deplasmanında kaybederken, onun dışında mağlubiyet yüzü görmedi.
Norveçli teknik adamla yükselişe geçen ve adeta takımı sırtlayan isimler de var. Bunlann başında ise Rafa Silva geliyor.
Sezona iyi başlayan ardından düşüş yaşayan Portekizli, Solskjaer'le birlikte yeniden kendini buldu ve üst üste yaptığı skor katkısıyla takımı sırtlamaya başladı.
TAKIMIN EN SKORER OYUNCUSU
Yaz transfer döneminde yoğun çabalar sonucunda kadroya katılan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların da adeta sevgilisi durumunda.
Bu sezon 5 kulvarda Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Ligi'nde ağlan sallamayı başaran 31 yaşındaki futbolcu 35 müsabakada 13 gol 9 asistle oynadı. 21 kez skora katkı sağladı.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor maçında 1 gol atıp 2 de asist yapan yıldız futbolcu, takımın açık ara en skorer futbolcusu oldu.
Siyah-beyazlılar, sezon başındaki yaz transfer döneminde 3 yıllık mukavele imzaladığı Rafa Silva'ya sezonluk 6 milyon avro net garanti ücret ödüyor.
Portekiz ekibi Benfica'yla sözleşmesi sona ererek Beşiktaş a transfer olan oyuncu için yaklaşık 8 milyon avro da imza parası verildi.
Siyah-beyazlılar, yeni dönemde bir tek Twente deplasmanında kaybederken, onun dışında mağlubiyet yüzü görmedi.
Norveçli teknik adamla yükselişe geçen ve adeta takımı sırtlayan isimler de var. Bunlann başında ise Rafa Silva geliyor.
Sezona iyi başlayan ardından düşüş yaşayan Portekizli, Solskjaer'le birlikte yeniden kendini buldu ve üst üste yaptığı skor katkısıyla takımı sırtlamaya başladı.
TAKIMIN EN SKORER OYUNCUSU
Yaz transfer döneminde yoğun çabalar sonucunda kadroya katılan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların da adeta sevgilisi durumunda.
Bu sezon 5 kulvarda Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Ligi'nde ağlan sallamayı başaran 31 yaşındaki futbolcu 35 müsabakada 13 gol 9 asistle oynadı. 21 kez skora katkı sağladı.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor maçında 1 gol atıp 2 de asist yapan yıldız futbolcu, takımın açık ara en skorer futbolcusu oldu.
Siyah-beyazlılar, sezon başındaki yaz transfer döneminde 3 yıllık mukavele imzaladığı Rafa Silva'ya sezonluk 6 milyon avro net garanti ücret ödüyor.
Portekiz ekibi Benfica'yla sözleşmesi sona ererek Beşiktaş a transfer olan oyuncu için yaklaşık 8 milyon avro da imza parası verildi.
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