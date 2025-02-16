Yener İnce'den flaş açıklama: Doping

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yener İnce'den flaş açıklama: Doping
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16 Şubat 2025 18:40
Son güncelleme 16 Şubat 2025 18:43
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İnce, sosyal medyadaki doping iddialarına cevap verdi.

Yener İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir iftira atarken biraz da olsa zeka gerekir sonra kişi kendinden bilir işi derler, yaratmaya çalıştığınız algı üzerinize yapışır. İster misiniz bakalım bugüne kadar şu an Türkiye'de aktif futbol oynamaya devam eden hangi oyuncuların doping testleri pozitif çıkmış."

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