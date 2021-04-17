Yaya Toure: 'Guardiola'ya mektup yazdım, cevap vermedi'

Kariyerini sonlandıran Fildişili orta saha oyuncusu Yaya Toure, Barcelona ve Manchester City'deki hocası Guardiola'ya karşı yanlış yaptığını özür dilemek için mektup yazdığını söyledi.



Athletic'e konuşan Yaya Toure yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul ettiğini belirterek, "Bazen hata yaptığınızda veya insanlar adınızı bir hata ile andığında onu düzeltmeniz gerekir. Guardiola'ya karşı olan davranışlarım yanlıştı. Olanlar için ondan özür dilemek istiyorum" diye konuştu.



Toure verdiği röportajda Manchester City kulübünde çalışan bazı önemli kişilere ve Guardiola'ya karşı yaptığı hatayı düzeltmek için mektup yazdığını belirterek, "Kulübe yaptığım yanlış davranışlar nedeniyle özür dilemek için mektup yazıp gönderdim. Çok uzun zamandır cevap bekliyorum. Sanırım 1 sene kadar oldu ama Pep eğer cevap vermek istemiyorsa yapabileceğim bir şey yok" diye konuştu.



Manchester City'deki parlak günlerinin ardından bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Toure, sırasıyla Olympiakos ve Çin'in Huanghai takımlarında oynadıktan sonra geçen yılın başında futbola nokta koymuştu.



