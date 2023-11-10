Yasir Subaşı: ''Çok iyi mücadele ettik ama olmadı''

Konyaspor'un sol bek oyuncusu Yasir Subaşı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.



Atatürk'ü saygıyla anan Yasir, "Öncelikle bugün çok duygu yüklü ve anlamlı bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anmak istiyorum." dedi.



Karşılaşma hakkında da yorum yapan tecrübeli isim, ''Gerçekten iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Buraya puan ve puanlar için geldik. Çok iyi mücadele ettik ama olmadı. İyi hazırlanmıştık, bence bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton, elimizden geleni yapıp Konyaspor'u layık olduğu yere taşımak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.





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