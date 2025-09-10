Yalnızca gerçekler: Domenico Tedesco nasıl birisi?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'yu derinlemesine analiz eden ve ilgi çekici futbola başlangıç hikayesini 14 Ağustos 2022'de Alman futbolunu en iyi anlatan kalemlerden Raphael Honigstein kaleme aldı.
İşte Honigstein'ın Domenico Tedesco yazısı:
"RB Leipzig'in Almanya Kupası'nı kazandığı gün, internet sessizliğe büründü.
Sadece bir Bundesliga takımı — yatırımcıların yönettiği Hoffenheim — üç ay önce tarihindeki ilk kupayı kazanan Saksonları kamuoyuna tebrik etti. Diğer 16 birinci lig kulübünün sosyal medya hesapları bu başarıyı hiç kabul etmedi, neredeyse tam bir sessizlik vardı ve bu, Red Bull şirketinin futbol kolunun, birinci lige yükselmesinden altı yıl sonra Almanya'da hala istenmeyen bir yabancı olarak görüldüğünü gösterdi.
Finaldeki rakiplerinin, Alman futbolunun sosyal vicdanı olarak bilinen Christian Streich'in teknik direktörlüğünü yaptığı sevimli Freiburg olması da durumu iyileştirmedi.
RB Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Berlin'deki gergin maç sırasında Freiburg yedek kulübesinden birinin "saf nefret" dolu bakışlarına maruz kaldığını söyledi. Ancak şimdi, 36 yaşındaki teknik direktör, kulübe ve dolayısıyla kendisine gösterilen saygısızlık konusu gündeme geldiğinde, iyi niyetli bir gülümsemeyle karşılık veriyor.
Kendisinin ve işvereninin en büyük başarısını boşlukta kutlamak nasıl bir duyguydu? "(Kulübün kuruluşu ve yapısı hakkındaki) eleştiriler gerçekçi olduğu sürece, bununla başa çıkabiliriz," dedi omuz silkerek...
Sizi görmezden gelenleri görmezden gelmek muhtemelen en iyisidir. Ancak futbolda her zaman başka bir seçenek vardır. Koçlar Alamo'ya gidebilir, dışardaki düşmanlığı abartarak takımda bir kuşatma zihniyeti yaratabilirler. Tedesco bunu yaptı mı? Hayır, başını sallıyor. O, savaşçı konuşmalar yapan veya başkalarının olumsuz duygularından beslenen bir tip olmadığı açık. "Futbolu ve koçluğu seviyorum. İhtiyacım olan tüm motivasyon bu."
RB'nin tarihinin olmaması (2009 yılında pazarlama aracı olarak kuruldu) gelenekçileri sonsuza kadar kızdıracak, ancak bazıları bile Tedesco'nun kişisel köken hikayesinin karşı konulmaz bir romantizm içerdiğini kabul edecek. Bu, modern Alman futbol rüyasının gerçeğe dönüşmesidir: mütevazı bir geçmişe sahip olmak ve oyuna doğal bir yeteneği olmamak gibi zorlukları, zeka ve sıkı çalışma ile aşan bir hikaye.
ALTI YAŞ ALTI TAKIMIYLA BAŞLADI
Tedesco, Stuttgart yakınlarındaki küçük bir kasabada, iş aramak için Calabria'dan Almanya'nın zengin güneybatısına göç eden İtalyan göçmenlerin oğlu olarak büyüdü. Babası yerel bir gazetede matbaacı, annesi ise temizlikçi olarak çalışıyordu. Üç çocuk için masada yeterince yemek vardı, ancak lüks yoktu.
Bir gün, Tedesco'nun amatör takım ASV Aichwald için oynadığı bir maçtan sonra, kulüpten biri soyunma odasına girip altı yaş altı çocuklarla ilgilenmek isteyen olup olmadığını sordu. Tedesco elini kaldırdı. Çocukları çalıştırmaktan keyif aldığını fark etti, ilk antrenörlük sertifikasını almadan önce ligi kazandı ("İlk kulübümde gerçekten hızlıca başarılı oldum" diye gülerek hatırlıyor) ve daha sonra mühendislik eğitimi alırken dokuz yaş altı takımın başına geçti.
MERCEDES İÇİN PARÇA ÜRETEN FİRMADA İYİ BİR İŞ!
Tedesco, Mercedes için otomobil parçaları üreten bir şirkette iyi bir iş buldu, ancak antrenörlüğe devam etti. O dönemde en iyi kulüp takımlarını izliyordu — Jose Mourinho'nun Chelsea'si, Sir Alex Ferguson'un Manchester United'ı, Frank Rijkaard'ın Barcelona'sı — ve taktiksel düzenlemelerinin en ince ayrıntılarını anlamaya çalışıyor, mümkün olduğunca çok şey kopyalıyordu. Ayrıca, mükemmel gençlik akademisiyle ünlü Bundesliga takımı Stuttgart'a özgeçmişini gönderdi.
Dokuz yaş altı takımında deneme antrenmanına katıldıktan sonra, yarı zamanlı olarak yardımcı antrenör olarak tutuldu, daha fazla sertifika aldı ve sonunda çok önemli bir karar vermesi gerektiğini hissetti. "İş sırasında futbol hakkında çok fazla düşündüğümü fark ettiğim bir noktaya geldim" diyor. "Yüzde yüz yaptığın işi yapmak önemlidir. Tamamen adanmış olmadığımı hissedersem, bırakmam gerekir."
MÜHENDİSLİKTEN STUTTGART 17 YAŞ ALTINA...
Şansına, Stuttgart, takımın geçici teknik direktörü olarak birkaç maç kazandıktan sonra, ona 17 yaş altı takımının tam zamanlı teknik direktörlüğünü teklif etti. Maddi açıdan büyük bir düşüş oldu, ancak Tedesco sonunda yapması gerekeni yaptığını hissetti.
Hoffenheim'da 16 yaş altı takımının başına getirildikten sonra UEFA Pro Lisansını aldı ve kısa süre önce as takımı devralan bir başka genç adam olan Julian Nagelsmann'ın önünde akademi birincisi oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra, Tedesco da profesyonel bir takımın başına getirildi. Bundesliga 2 kulübü Erzgebirge Aue, ligden düşme mücadelesinde 11 maç kala bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyordu. Kariyerine ikinci ligin sıkıntılı bir takımında başlamak büyük bir risk değil miydi? "Gençlerle çalışmak çok eğlenceliydi ama bir adım daha ileri gitmek istedim" diyor. "Bunu bir risk değil, bir fırsat olarak gördüm, artıları eksilerini aştı."
SCHOLL: "LAPTOP TEKNİK DİREKTÖRÜ!"
Tedesco'nun tutkusu ve detaylara gösterdiği özen, Mayıs 2017'de Aue'nin küme düşmesini engelledi, ancak o yaz Schalke'nin teklifiyle gündeme geldiğinde, pek tanınan bir isim değildi, hatta olası bir seçim bile değildi. Eski Bayern ve Almanya orta saha oyuncusu Mehmet Scholl gibi eski profesyoneller, onun şok edici şekilde bu görevi almasına ve ligin eski oyuncular ağını sıkıştıran diğer tanınmayan yeni yetmelere öfkelendi. Scholl, canlı yayında "Bu Tedesco'lar, bu 'laptop teknik direktörleri', çocuklara 18 (taktik) sistemi tersine öğretirler, ancak hiç en üst düzeyde oynamamışlardır ve en iyi profesyonellerin nasıl hissettiklerini bilmezler" dedi. "Bu adamlar insanlarla ilgilenmiyorlar."
SCHOLL ÖYLE DEDİ AMA BAŞARISIZ OLDU!
Ancak Tedesco ile birkaç dakika geçirdikten sonra, neden Bayern Münih II'nin başarısız menajeri Scholl değil de Tedesco'nun Almanya'nın en iyi üçüncü kulübünün başında olduğu kolayca anlaşılıyor. Taktikler hakkında konuşmayı ne kadar sevse de, Tedesco, yönetimin öncelikle kelimenin ilk üç harfi ile ilgili olduğunu, insanlarla bağlantı kurmak ve onların kendilerine inanmalarına yardımcı olmakla ilgili olduğunu biliyor.
"BU İŞİN BÜYÜK KISMI PSİKOLOJİ!"
"Bu işin büyük kısmı psikolojiyle ilgili," diyor. "Aue'de, duran toplardan gol yemek büyük bir sorundu. Ben görevi devralmadan önceki maçta, teknik direktör oyuncularına şunu söylemişti: Ne pahasına olursa olsun duran toplardan gol yemeyin. Bu, durumu daha da kötüleştirdi. Oyuncular o kadar kendilerini kilitlediler ki, beş dakika içinde iki duran top pozisyonundan 2-0 geriye düştüler."
"İlk yaptığımız şey, yan serbest vuruşlarda savunma şeklimizi değiştirmekti — kendimizi daha yukarıda konumlandırdık. Küçük bir değişiklikti, ama sadece işleri farklı şekilde yaparak ve oyuncuları dinleyerek, işlerin daha iyiye gideceğine dair bir inanç aşılayabilirsiniz. Bir sonraki maçta birçok duran topu savunduk ve biraz da şansın yardımıyla 1-0 kazandık. Takım, yaptığımız şeye ve kendilerine güvendi."
"ŞUNU BULMAK GEREKİYOR: TAKIM NE İSTİYOR?"
Leipzig, Aralık ayında Jesse Marsch'ın yerine onu göreve getirdiğinde, o da benzer, ancak bu kadar dramatik olmayan bir durumla karşı karşıya kaldı. Amerikalı teknik adam, eski usul geçiş futboluna dönerek sonuç alamamıştı — çok sayıda oyuncu, Nagelsmann'ın top hakimiyetine dayalı yaklaşımına daha uygun bir yapıya sahipti. Tedesco, Saksonya'ya gelişiyle ilgili olarak "Her şey kötü değildi" diyor. "Jesse, iyi bir karakter, iyi bir fiziksel kondisyon, iyi bir zihniyet ve iyi bir savunma çalışma etiğine sahip, işleyen bir takım bırakmıştı. Ama maçları kaybettiğinizde, her şey kötü olarak görülür. Nagelsmann veya Marsch futbolu oynuyor olmanız, kaybettiğinizde bir önemi yoktur. Şunu bulmanız gerekir: Takım ne istiyor? Size ne söylüyorlar? Neler oluyor? Ve sonra değişiklikler yapın. Bir teknik direktör olarak ne istediğinizi net bir şekilde biliyorsunuz, ama uyum sağlayabilmeli ve oyunculara göre ayarlamalar yapmaya hazır olmalısınız."
Bu pragmatik yaklaşım, Schalke'deki ilk sezonunda, sağlam bir savunma hattı ve ultra verimli bir hücum oyunuyla şampiyon Bayern Münih'in ardından sürpriz bir şekilde ikinci sırada bitirdiklerinde çok net bir şekilde ortaya çıktı. Psikoloji, bir kez daha büyük bir faktör oldu: Takımı, Borussia Dortmund ile oynadıkları Ruhr derbisinde ilk yarıyı 4-0 geride kapatmasına rağmen, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 4-4 berabere bitirdi.
DOMİNANT, AGRESİF, KOMBİNASYONLU OYUNU SEVEN BİRİ
Tedesco, defansif oynayan takımının İtalyan kökenlerinin bir yansıması olduğunu şaka yollu olarak söyledi, ancak gerçekte o, dominant, agresif ve kombinasyonlu oyunu seven bir teknik direktördü ve sadece o anda mümkün olanla yetinmişti. Ancak Gelsenkirchen'deki ikinci sezonunda işler kötüye gitti ve bir dizi kötü sonucun ardından Mart 2019'da görevinden ayrıldı.
"SCHALKE İKİNCİ SEZONDA GORETZKA MEYER, KEHRER'İ SATTI"
Bunun nedeni, bunu yapamayan bir takımla daha geniş bir futbol oynamak istemesi miydi? "Hayır" diyor Tedesco. "Durum bundan daha karmaşıktı. Görevden alındıktan sonra bazı notlar aldım çünkü kendimi çok kötü hissediyordum ve bir daha böyle bir şey yaşamamaya kararlıydım. İşe yarayan oyuncuları ve şeyleri elinden kaçırmamak gerektiğini yazdım. İlk sezonun ardından Leon Goretzka'yı (Bayern'e), Max Meyer'i (Crystal Palace'a) ve Thilo Kehrer'i (Paris Saint-Germain'e) kaybettik ve "Herkesi değiştirebiliriz" gibi bir his vardı. Ama bu mümkün değil, en azından hemen değil. Bu öğrendiğim ikinci şeydi.
"HER TRANSFER BİR RİSKTİR!"
"Her transfer bir risk unsuru içerir. Neyi kaybettiğinizi bilirsiniz ama neyi kazanacağınızı bilemezsiniz. Her yeni transfer, soyunma odasının sosyal dinamiklerini etkiler, farklı bir hiyerarşi oluşur... Çok şey öğrendim. Her kulüp farklıdır ve bazen bazı oyuncuları tutmak mümkün olmaz, ama doğru sonuçları çıkarmaya çalıştım."
SPARTAK MOSKOVA'DAN AİLESİ İÇİN İSTİFA ETTİ
Bazı arkadaşları, teknik direktörleri yiyen kulüp Schalke'nin "kariyerini mahvedeceğini" söylemişlerdi, diyor, ama üst düzeydeki kısa kariyerinin ilk büyük aksilikleri, sadece kısa bir sapma olarak kaldı. Almanca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Tedesco, Ekim 2019'da Spartak Moskova'da bir işi kabul ettikten sonra bu dillere Rusça'yı da ekledi. Taraftarlar ve oyuncular onun çekici kişiliğini sevdi ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle istifa ettikten 14 ay sonra stadyumda ayakta alkışlarla uğurlandı.
Sadece ne zaman Bundesliga'ya geri döneceği sorusuydu, dönüp dönmeyeceği değil. 11. sırada bulunan dağınık bir Leipzig'i devraldı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için toparlandı ve belki de Avrupa Ligi'ni ve ulusal kupayı kazanmalıydı. Rangers, geçen sezonun yarı finalinde onları eledi.
"AKIŞ HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR!"
Tedesco, Leipzig'in bu sezon farklı dizilişler ve savunma stilleri oynayabilecek kadar uyumlu olmasını istediğini söylüyor — "yüksek pres yapmak istiyoruz ama gerekirse orta saha presine geçebilmeliyiz" — ve rakip takımları top hakimiyetiyle geriye itmek, "sık sık, yüksek sıklıkta ve iyi bir yapı ile ceza sahasına girmek" istediğini belirtiyor. Ancak bunların çoğu taktik talimatlardan ziyade zihniyet ve uygulamaya bağlı olacak, diyor. "Kupa finalinde bunu gördünüz. İlk yarıda, el freni çekili oynadık. Takım detaylara çok odaklanmıştı, her zaman kanatlarda belirli bir düzen oluşturmaya çalışıyorlardı. Ama önemli olan bu değil. Akış her şeyden önemlidir. İkinci yarıda bunu başardık. Birlikte iyi hareket edip kombinasyonlar yapmanın getirdiği hafiflik ve keyif vardı."
İşte Honigstein'ın Domenico Tedesco yazısı:
"RB Leipzig'in Almanya Kupası'nı kazandığı gün, internet sessizliğe büründü.
Sadece bir Bundesliga takımı — yatırımcıların yönettiği Hoffenheim — üç ay önce tarihindeki ilk kupayı kazanan Saksonları kamuoyuna tebrik etti. Diğer 16 birinci lig kulübünün sosyal medya hesapları bu başarıyı hiç kabul etmedi, neredeyse tam bir sessizlik vardı ve bu, Red Bull şirketinin futbol kolunun, birinci lige yükselmesinden altı yıl sonra Almanya'da hala istenmeyen bir yabancı olarak görüldüğünü gösterdi.
Finaldeki rakiplerinin, Alman futbolunun sosyal vicdanı olarak bilinen Christian Streich'in teknik direktörlüğünü yaptığı sevimli Freiburg olması da durumu iyileştirmedi.
RB Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Berlin'deki gergin maç sırasında Freiburg yedek kulübesinden birinin "saf nefret" dolu bakışlarına maruz kaldığını söyledi. Ancak şimdi, 36 yaşındaki teknik direktör, kulübe ve dolayısıyla kendisine gösterilen saygısızlık konusu gündeme geldiğinde, iyi niyetli bir gülümsemeyle karşılık veriyor.
Kendisinin ve işvereninin en büyük başarısını boşlukta kutlamak nasıl bir duyguydu? "(Kulübün kuruluşu ve yapısı hakkındaki) eleştiriler gerçekçi olduğu sürece, bununla başa çıkabiliriz," dedi omuz silkerek...
Sizi görmezden gelenleri görmezden gelmek muhtemelen en iyisidir. Ancak futbolda her zaman başka bir seçenek vardır. Koçlar Alamo'ya gidebilir, dışardaki düşmanlığı abartarak takımda bir kuşatma zihniyeti yaratabilirler. Tedesco bunu yaptı mı? Hayır, başını sallıyor. O, savaşçı konuşmalar yapan veya başkalarının olumsuz duygularından beslenen bir tip olmadığı açık. "Futbolu ve koçluğu seviyorum. İhtiyacım olan tüm motivasyon bu."
RB'nin tarihinin olmaması (2009 yılında pazarlama aracı olarak kuruldu) gelenekçileri sonsuza kadar kızdıracak, ancak bazıları bile Tedesco'nun kişisel köken hikayesinin karşı konulmaz bir romantizm içerdiğini kabul edecek. Bu, modern Alman futbol rüyasının gerçeğe dönüşmesidir: mütevazı bir geçmişe sahip olmak ve oyuna doğal bir yeteneği olmamak gibi zorlukları, zeka ve sıkı çalışma ile aşan bir hikaye.
ALTI YAŞ ALTI TAKIMIYLA BAŞLADI
Tedesco, Stuttgart yakınlarındaki küçük bir kasabada, iş aramak için Calabria'dan Almanya'nın zengin güneybatısına göç eden İtalyan göçmenlerin oğlu olarak büyüdü. Babası yerel bir gazetede matbaacı, annesi ise temizlikçi olarak çalışıyordu. Üç çocuk için masada yeterince yemek vardı, ancak lüks yoktu.
Bir gün, Tedesco'nun amatör takım ASV Aichwald için oynadığı bir maçtan sonra, kulüpten biri soyunma odasına girip altı yaş altı çocuklarla ilgilenmek isteyen olup olmadığını sordu. Tedesco elini kaldırdı. Çocukları çalıştırmaktan keyif aldığını fark etti, ilk antrenörlük sertifikasını almadan önce ligi kazandı ("İlk kulübümde gerçekten hızlıca başarılı oldum" diye gülerek hatırlıyor) ve daha sonra mühendislik eğitimi alırken dokuz yaş altı takımın başına geçti.
MERCEDES İÇİN PARÇA ÜRETEN FİRMADA İYİ BİR İŞ!
Tedesco, Mercedes için otomobil parçaları üreten bir şirkette iyi bir iş buldu, ancak antrenörlüğe devam etti. O dönemde en iyi kulüp takımlarını izliyordu — Jose Mourinho'nun Chelsea'si, Sir Alex Ferguson'un Manchester United'ı, Frank Rijkaard'ın Barcelona'sı — ve taktiksel düzenlemelerinin en ince ayrıntılarını anlamaya çalışıyor, mümkün olduğunca çok şey kopyalıyordu. Ayrıca, mükemmel gençlik akademisiyle ünlü Bundesliga takımı Stuttgart'a özgeçmişini gönderdi.
Dokuz yaş altı takımında deneme antrenmanına katıldıktan sonra, yarı zamanlı olarak yardımcı antrenör olarak tutuldu, daha fazla sertifika aldı ve sonunda çok önemli bir karar vermesi gerektiğini hissetti. "İş sırasında futbol hakkında çok fazla düşündüğümü fark ettiğim bir noktaya geldim" diyor. "Yüzde yüz yaptığın işi yapmak önemlidir. Tamamen adanmış olmadığımı hissedersem, bırakmam gerekir."
MÜHENDİSLİKTEN STUTTGART 17 YAŞ ALTINA...
Şansına, Stuttgart, takımın geçici teknik direktörü olarak birkaç maç kazandıktan sonra, ona 17 yaş altı takımının tam zamanlı teknik direktörlüğünü teklif etti. Maddi açıdan büyük bir düşüş oldu, ancak Tedesco sonunda yapması gerekeni yaptığını hissetti.
Hoffenheim'da 16 yaş altı takımının başına getirildikten sonra UEFA Pro Lisansını aldı ve kısa süre önce as takımı devralan bir başka genç adam olan Julian Nagelsmann'ın önünde akademi birincisi oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra, Tedesco da profesyonel bir takımın başına getirildi. Bundesliga 2 kulübü Erzgebirge Aue, ligden düşme mücadelesinde 11 maç kala bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyordu. Kariyerine ikinci ligin sıkıntılı bir takımında başlamak büyük bir risk değil miydi? "Gençlerle çalışmak çok eğlenceliydi ama bir adım daha ileri gitmek istedim" diyor. "Bunu bir risk değil, bir fırsat olarak gördüm, artıları eksilerini aştı."
SCHOLL: "LAPTOP TEKNİK DİREKTÖRÜ!"
Tedesco'nun tutkusu ve detaylara gösterdiği özen, Mayıs 2017'de Aue'nin küme düşmesini engelledi, ancak o yaz Schalke'nin teklifiyle gündeme geldiğinde, pek tanınan bir isim değildi, hatta olası bir seçim bile değildi. Eski Bayern ve Almanya orta saha oyuncusu Mehmet Scholl gibi eski profesyoneller, onun şok edici şekilde bu görevi almasına ve ligin eski oyuncular ağını sıkıştıran diğer tanınmayan yeni yetmelere öfkelendi. Scholl, canlı yayında "Bu Tedesco'lar, bu 'laptop teknik direktörleri', çocuklara 18 (taktik) sistemi tersine öğretirler, ancak hiç en üst düzeyde oynamamışlardır ve en iyi profesyonellerin nasıl hissettiklerini bilmezler" dedi. "Bu adamlar insanlarla ilgilenmiyorlar."
SCHOLL ÖYLE DEDİ AMA BAŞARISIZ OLDU!
Ancak Tedesco ile birkaç dakika geçirdikten sonra, neden Bayern Münih II'nin başarısız menajeri Scholl değil de Tedesco'nun Almanya'nın en iyi üçüncü kulübünün başında olduğu kolayca anlaşılıyor. Taktikler hakkında konuşmayı ne kadar sevse de, Tedesco, yönetimin öncelikle kelimenin ilk üç harfi ile ilgili olduğunu, insanlarla bağlantı kurmak ve onların kendilerine inanmalarına yardımcı olmakla ilgili olduğunu biliyor.
"BU İŞİN BÜYÜK KISMI PSİKOLOJİ!"
"Bu işin büyük kısmı psikolojiyle ilgili," diyor. "Aue'de, duran toplardan gol yemek büyük bir sorundu. Ben görevi devralmadan önceki maçta, teknik direktör oyuncularına şunu söylemişti: Ne pahasına olursa olsun duran toplardan gol yemeyin. Bu, durumu daha da kötüleştirdi. Oyuncular o kadar kendilerini kilitlediler ki, beş dakika içinde iki duran top pozisyonundan 2-0 geriye düştüler."
"İlk yaptığımız şey, yan serbest vuruşlarda savunma şeklimizi değiştirmekti — kendimizi daha yukarıda konumlandırdık. Küçük bir değişiklikti, ama sadece işleri farklı şekilde yaparak ve oyuncuları dinleyerek, işlerin daha iyiye gideceğine dair bir inanç aşılayabilirsiniz. Bir sonraki maçta birçok duran topu savunduk ve biraz da şansın yardımıyla 1-0 kazandık. Takım, yaptığımız şeye ve kendilerine güvendi."
"ŞUNU BULMAK GEREKİYOR: TAKIM NE İSTİYOR?"
Leipzig, Aralık ayında Jesse Marsch'ın yerine onu göreve getirdiğinde, o da benzer, ancak bu kadar dramatik olmayan bir durumla karşı karşıya kaldı. Amerikalı teknik adam, eski usul geçiş futboluna dönerek sonuç alamamıştı — çok sayıda oyuncu, Nagelsmann'ın top hakimiyetine dayalı yaklaşımına daha uygun bir yapıya sahipti. Tedesco, Saksonya'ya gelişiyle ilgili olarak "Her şey kötü değildi" diyor. "Jesse, iyi bir karakter, iyi bir fiziksel kondisyon, iyi bir zihniyet ve iyi bir savunma çalışma etiğine sahip, işleyen bir takım bırakmıştı. Ama maçları kaybettiğinizde, her şey kötü olarak görülür. Nagelsmann veya Marsch futbolu oynuyor olmanız, kaybettiğinizde bir önemi yoktur. Şunu bulmanız gerekir: Takım ne istiyor? Size ne söylüyorlar? Neler oluyor? Ve sonra değişiklikler yapın. Bir teknik direktör olarak ne istediğinizi net bir şekilde biliyorsunuz, ama uyum sağlayabilmeli ve oyunculara göre ayarlamalar yapmaya hazır olmalısınız."
Bu pragmatik yaklaşım, Schalke'deki ilk sezonunda, sağlam bir savunma hattı ve ultra verimli bir hücum oyunuyla şampiyon Bayern Münih'in ardından sürpriz bir şekilde ikinci sırada bitirdiklerinde çok net bir şekilde ortaya çıktı. Psikoloji, bir kez daha büyük bir faktör oldu: Takımı, Borussia Dortmund ile oynadıkları Ruhr derbisinde ilk yarıyı 4-0 geride kapatmasına rağmen, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 4-4 berabere bitirdi.
DOMİNANT, AGRESİF, KOMBİNASYONLU OYUNU SEVEN BİRİ
Tedesco, defansif oynayan takımının İtalyan kökenlerinin bir yansıması olduğunu şaka yollu olarak söyledi, ancak gerçekte o, dominant, agresif ve kombinasyonlu oyunu seven bir teknik direktördü ve sadece o anda mümkün olanla yetinmişti. Ancak Gelsenkirchen'deki ikinci sezonunda işler kötüye gitti ve bir dizi kötü sonucun ardından Mart 2019'da görevinden ayrıldı.
"SCHALKE İKİNCİ SEZONDA GORETZKA MEYER, KEHRER'İ SATTI"
Bunun nedeni, bunu yapamayan bir takımla daha geniş bir futbol oynamak istemesi miydi? "Hayır" diyor Tedesco. "Durum bundan daha karmaşıktı. Görevden alındıktan sonra bazı notlar aldım çünkü kendimi çok kötü hissediyordum ve bir daha böyle bir şey yaşamamaya kararlıydım. İşe yarayan oyuncuları ve şeyleri elinden kaçırmamak gerektiğini yazdım. İlk sezonun ardından Leon Goretzka'yı (Bayern'e), Max Meyer'i (Crystal Palace'a) ve Thilo Kehrer'i (Paris Saint-Germain'e) kaybettik ve "Herkesi değiştirebiliriz" gibi bir his vardı. Ama bu mümkün değil, en azından hemen değil. Bu öğrendiğim ikinci şeydi.
"HER TRANSFER BİR RİSKTİR!"
"Her transfer bir risk unsuru içerir. Neyi kaybettiğinizi bilirsiniz ama neyi kazanacağınızı bilemezsiniz. Her yeni transfer, soyunma odasının sosyal dinamiklerini etkiler, farklı bir hiyerarşi oluşur... Çok şey öğrendim. Her kulüp farklıdır ve bazen bazı oyuncuları tutmak mümkün olmaz, ama doğru sonuçları çıkarmaya çalıştım."
SPARTAK MOSKOVA'DAN AİLESİ İÇİN İSTİFA ETTİ
Bazı arkadaşları, teknik direktörleri yiyen kulüp Schalke'nin "kariyerini mahvedeceğini" söylemişlerdi, diyor, ama üst düzeydeki kısa kariyerinin ilk büyük aksilikleri, sadece kısa bir sapma olarak kaldı. Almanca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Tedesco, Ekim 2019'da Spartak Moskova'da bir işi kabul ettikten sonra bu dillere Rusça'yı da ekledi. Taraftarlar ve oyuncular onun çekici kişiliğini sevdi ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle istifa ettikten 14 ay sonra stadyumda ayakta alkışlarla uğurlandı.
Sadece ne zaman Bundesliga'ya geri döneceği sorusuydu, dönüp dönmeyeceği değil. 11. sırada bulunan dağınık bir Leipzig'i devraldı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için toparlandı ve belki de Avrupa Ligi'ni ve ulusal kupayı kazanmalıydı. Rangers, geçen sezonun yarı finalinde onları eledi.
"AKIŞ HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR!"
Tedesco, Leipzig'in bu sezon farklı dizilişler ve savunma stilleri oynayabilecek kadar uyumlu olmasını istediğini söylüyor — "yüksek pres yapmak istiyoruz ama gerekirse orta saha presine geçebilmeliyiz" — ve rakip takımları top hakimiyetiyle geriye itmek, "sık sık, yüksek sıklıkta ve iyi bir yapı ile ceza sahasına girmek" istediğini belirtiyor. Ancak bunların çoğu taktik talimatlardan ziyade zihniyet ve uygulamaya bağlı olacak, diyor. "Kupa finalinde bunu gördünüz. İlk yarıda, el freni çekili oynadık. Takım detaylara çok odaklanmıştı, her zaman kanatlarda belirli bir düzen oluşturmaya çalışıyorlardı. Ama önemli olan bu değil. Akış her şeyden önemlidir. İkinci yarıda bunu başardık. Birlikte iyi hareket edip kombinasyonlar yapmanın getirdiği hafiflik ve keyif vardı."