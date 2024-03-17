Yalçın Koşukavak'tan zemin eleştirisi!

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 1-1 sona eren Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yalçın Koşukavak, deplasmandan bir puan aldıklarını söyledi.



Bodrum ve Bandırma'dan ikili averaj olarak önde olduklarını ifade eden Koşukavak, şunları kaydetti:



"Bu bizim için günün karı olarak gözüküyor. Türkiye'nin gündemindeki zemin problemi. Aslında zemin düz ama çok kuru anlamadım. İki takım açısından da topa sahip olma oyunları yoktu. Sadece havada düşen ikinci topa Bodrum alırsa bize hücum ediyor, biz alırsak biz onlara hücum ediyoruz. Böyle garip oyunlar var. Bu kadar yatırım yapılan ülke futbolunda bu zemin işi Süper Lig'de de son günlerde çok konuşulan iş. Zeminden dolayı oynayamayınca artık deplasmanda da ona rağmen kazanabilirdik. Bodrumspor'u da tebrik ederim. Yapılanan bir kulüp. Kadro anlamında, oyuncu anlamında iki yıldır yarışıyorlar. Onları da tebrik ederim. İsmet Hoca'ya da başarılar dilerim."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU