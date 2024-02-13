Xavi kararı! Laporta sezon sonunu beklemeyecek!

Barcelona'da sezon sonu ayrılacağını açıklayan Xavi için flaş bir iddia geldi.



As'ta yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, gelecek iki maçta istenilen sonuçlar alınmazsa Xavi ile yolları ayırabilir.



Habere göre; Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Napoli ve ligde karşılaşacağı Celta Vigo mücadeleleri Xavi'nin geleceğini belirleyecek.



Bu iki maçta tatmin edici sonuçların alınmaması halinde sezon sonunun beklenmeyeceği ifade edildi.



XAVI AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Xavi daha önce yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum. Başkan Joan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. O, harika biri. " ifadelerini kullanmıştı.



