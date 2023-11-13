Xavi: ''Bana 'Barça'nın kanseri dediler''

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, takıma ve kendisine yapılan eleştiriler hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Xavi: ''Bana 'Barça'nın kanseri dediler''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 19:46
Oynanan oyun ve alınan skorlarla eleştirilerin hedefi haline gelen Xavi Hernandez bu eleştilere yanıt verdi. 

İspanyol basınına konuşan Xavi Hernandez, gelen eleştirilerin kendisini etkilemediğini söyledi. 

''BARÇA'NIN KANSERİ'' 

Eleştirilerin yanlış olduğunu söyleyen Xavi,  "Eleştiriler beni etkilemiyor ama oyuncularım bundan dolayı biraz gergin. Oyuncularıma da anlattım. Ben burada oynadığımda bana Barcelona'nın kanseri dediler, ancak şimdi burada teknik direktörlük yapıyorum. Oyuncularım övgüyü her zaman hak ediyor." ifadelerini kullandı. 

Xavi, özellikle genç oyuncuların eleştirilerden korumalarını gerektiğini belirterek, "Basının söyledikleri, takımı etkiliyor. Ortamda oyunculara zarar veren abartılı bir tedirginlik var. Oyuncuların keyif alması için çözümler arıyorum. Sakin bir şekilde rekabet etmemiz gerekiyor. Geçen yıl çok daha kötüydük. Gençler, eleştirilerden daha çok etkileniyor. Onları korumalıyız." yorumunu yaptı. 

Xavi Hernandezli Barcelona, topladığı 30 puanla, 34 puanlı lider Girona'nın dört puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery