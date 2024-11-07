Xabi Alonso'dan Arda Güler talebi: 'Bize gönderin'

Real Madrid'de peş peşe alınan kötü skorların ardından Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanırken Arda Güler ile ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu düşünürken, İspanyol teknik adam Florentino Perez'den Arda Güler'i istedi.Xabi Alonso'nun Real Madrid Başkanı ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Arda Güler'le ilgili talepte bulunan Alonso, genç oyuncunun Leverkusen'e sezon sonuna kadar kiralanmasını talep etti.Arda Güler'i oynatarak yeni sezona hazırlamayı planladığı belirtilen haberde, başkan Perez'in nasıl bir cevap verdiğiyle ilgili bir detay verilmedi.Bu sezon Real Madrid'de toplam 11 maçta süre alan Arda Güler, 292 dakika sahada kaldı.