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Xabi Alonso'dan Arda Güler'e yeni görev!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ilk maçında Al Hilal ile karşılaşan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, ikinci yarıda oyuna aldığı Arda Güler'i 8 numara pozisyonunda denedi.

calendar 20 Haziran 2025 09:23 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:24
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e yeni görev!
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ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Arda Güler ikinci yarıda sahne aldı.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda'yı bu kez farklı bir rolde değerlendirdi. Carlo Ancelotti döneminde genellikle sağ açıkta görev yapan milli oyuncu, bu kez 8 numara pozisyonunda sahaya çıktı. Genç yıldızın oyun içerisinde göstermiş olduğu pas temposu ve oyun görüşü yorumcular tarafından yeni Toni Kroos benzetmesini beraberinde getirdi.

Bu arada kupada bu akşam iki maç var. 19.00'da Benfica-Auckland City (TRT 1) ve 21.00'de Flamengo-Chelsea (TRT 1) maçları oynanacak. 

 

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