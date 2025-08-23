Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Oviedo maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Takımdaki bir numaralı serbest vuruşçunun kim olduğuna yönelik gelen soruya cevap veren İspanyol teknik adam, "Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz." yanıtını verdi.



Real Madrid'de Xabi Alonso ile daha fazla oynamaya başlayan ve ön plana çıkan Arda Güler, ligin ilk haftasındaki Osasuna maçında 90 dakika sahada kalmış ve maçın son anlarında kenara gelmişti.



