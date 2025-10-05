05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-172'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
0-01'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
0-00'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
0-02'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-030'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
0-00'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-00'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
0-01'
05 Ekim
Everton-C.Palace
0-01'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
0-01'
05 Ekim
Wolves-Brighton
0-01'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

05 Ekim 2025 15:14
Wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Akyüz, AA muhabirine, wushunun 7'den 70'e her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğunu ifade etti.

Son yıllarda yapılan etkinliklerle wushuya Türkiye'de de ilginin artığını aktaran Akyüz, "Sağlık açısından tedavi yöntemi olarak da kullanılabiliyor. Özellikle belli hastalıkları olan yaşlılar Türkiye'de bu sporu yaparak tedavi oluyorlar. Fiziksel açıdan yarar sağlayan bir spor. Sağlık Bakanlığımız ve doktorlar bu sporu tavsiye ediyor. Omurga, kalp, beyin, her organa iyi gelen bir spor diyebiliriz." diye konuştu.


Akyüz, wushunun sönemli tedavi edici yöntemleri olan bir spor olduğunu dile getirdi.

- "Çin'deki gibi yaygın hale getirmek istiyoruz"

Türkiye'de wushu sporcu sayısının her geçen gün artığına değinen Akyüz, "Türkiye'de 180 bin lisanslı sporcumuz var. 15 yılda gelmiş olduğumuz seviye bu, öncelikli hedefimiz bunu 1 milyon sporcunun üzerine çıkarmak." dedi.

Wushu sporcu sayısını 10 milyona yükselterek Çin'deki gibi yaygın hale getirmek istekilerini anlatan Akyüz, "Çin'de bu sporu milyonlarca insan yapıyor. Her sabah kalktığınızda parklarda Tai-Chi yaparken görüyorsunuz. Çinliler uzun ve sağlıklı yaşamak, hasta olmamak için bu sporu yapıyorlar." diye konuştu.

Akyüz, 2009'dan bu yana Çin ile yakın ve büyük bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

Çin'deki federasyon, eğitim ve kamp merkezleriyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akyüz, "Dünya federasyonuyla da iyi bir işbirliğimiz var. Wushu sporuna gönül verdik, çok seviyoruz ve insana sağlık açısından da çok faydası var. Wushu sporunu dünyada 600 milyon insan yapıyor ve bu sayı giderek artıyor." diye konuştu.

- "Wushuyu her yaştan insan yapabilir"

Milli sporcu kızı Ayşe Sude Akyüz'ün 5 kez dünya şampiyonu olduğunu ve bu spora 11 aylıkken Çin'de başladığını söyleyen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukları yürümeye başladığı zaman wushu halısına atmamız lazım. Wushuyu her yaştan insan yapabilir. Çin'de 70, 80, 90 yaşlarında insanlar her gün yapıyor. Wushunun en önemli özelliği her yaştan insan yarışabiliyor. Emeklilerimiz kahvede oturmasın wushuya gelsin. Çin'de her yaştan sporcunun katılımıyla şampiyona yapıyorlar. Bu sporu çok daha fazla, günlük olarak da yapılan yaygın bir spor haline getirmek istiyoruz."

 
 
