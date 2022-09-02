Wout Weghorst'a milli davet

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, milli takımdan davet aldı.30 yaşındaki golcü, Hollanda'nın 22 Eylül'de Polonya ve 25 Eylül'de Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer aldı.Beşiktaş'ta şu ana kadar 4 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.