Wout Weghorst'a milli davet

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst'a milli davet
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02 Eylül 2022 16:17
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, milli takımdan davet aldı.

30 yaşındaki golcü, Hollanda'nın 22 Eylül'de Polonya ve 25 Eylül'de Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta şu ana kadar 4 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.





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