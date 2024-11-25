Minnesota Timberwolves, geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Donte DiVincenzo'yu takas edeceğine dair çıkan söylentileri reddetti.



Timberwolves ekibi DiVincenzo'yu takas etmekle ilgilenmediğini açıkça belirterek, yakın zamanda çıkan takas spekülasyonlarına son verdi.



NBA muhabiri Marc Stein, Minnesota'nın bu yaz döneminin sonlarında New York Knicks ile yaptığı Karl-Anthony Towns takasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki şutör gardı tutmak istediğini bildirdi.



Geçtiğimiz Cuma günü X'te, DiVincenzo'nun şampiyonluk mücadelesi veren takımların takaslamayı hedeflediği bir isim olabileceğine dair söylentiler dolaşıyordu.



Ancak Stein, Minnesota'nın kadrosuna eklemeden önce bir yıldan fazla süredir takip ettiği DiVincenzo'yu takımda tutma niyetinde kararlı olduğunu bildirdi.



DiVincenzo bu sezon maç başına 25.9 dakika süre alarak ortalama 9.5 sayı, 3.1 ribaund ve 3.3 asist kaydetti.



