Wolverhampton'dan Tchatchoua hamlesi!

Wolverhampton Wanderers, sağ bek transferi için Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'ya resmi girişimde bulundu.



İngiliz ekibinin, Serie A'da istikrarlı performansıyla dikkat çeken Kamerunlu oyuncu için temaslara başladığı öğrenildi.



24 yaşındaki Tchatchoua, geçtiğimiz sezon Verona formasıyla gösterdiği başarılı oyunla birçok kulübün radarına girmişti.



NOTTINGHAM FOREST BİLGİ ALMIŞTI



Birkaç hafta önce Nottingham Forest da oyuncu hakkında bilgi almış ancak transferi ilerletme kararı almamıştı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Hellas Verona ile 37 maça çıkan Kamerunlu bek, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. [Fabrizio Romano]



