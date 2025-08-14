14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-157'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Wolverhampton'dan Tchatchoua hamlesi!

Wolverhampton, Hellas Verona'nın Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için resmi girişimlerde bulundu.

calendar 14 Ağustos 2025 13:36 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wolverhampton'dan Tchatchoua hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Wolverhampton Wanderers, sağ bek transferi için Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'ya resmi girişimde bulundu.

İngiliz ekibinin, Serie A'da istikrarlı performansıyla dikkat çeken Kamerunlu oyuncu için temaslara başladığı öğrenildi. 

24 yaşındaki Tchatchoua, geçtiğimiz sezon Verona formasıyla gösterdiği başarılı oyunla birçok kulübün radarına girmişti.

 NOTTINGHAM FOREST BİLGİ ALMIŞTI

Birkaç hafta önce Nottingham Forest da oyuncu hakkında bilgi almış ancak transferi ilerletme kararı almamıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona ile 37 maça çıkan Kamerunlu bek, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. [Fabrizio Romano]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.