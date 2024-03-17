Wolfsburg'da fatura Niko Kovac'a kesildi!

Alman ekibi Wolfsburg, alınan kötü sonuçların faturasını kesti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Hırvat teknik adamın mevcut sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyordu.
Bu sezon Wolfsburg'un başında toplam 29 maça çıkan Kovac, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. 1.07 puan ortalaması tutturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Hırvat teknik adamın mevcut sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyordu.
Bu sezon Wolfsburg'un başında toplam 29 maça çıkan Kovac, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. 1.07 puan ortalaması tutturdu.
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