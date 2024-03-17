Wolfsburg'da fatura Niko Kovac'a kesildi!

Wolfsburg, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wolfsburg'da fatura Niko Kovac'a kesildi!
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17 Mart 2024 12:51
Alman ekibi Wolfsburg, alınan kötü sonuçların faturasını kesti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Hırvat teknik adamın mevcut sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyordu.

Bu sezon Wolfsburg'un başında toplam 29 maça çıkan Kovac, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. 1.07 puan ortalaması tutturdu.

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