Wolfsburg 6 oyuncu değişikliği yapınca hükmen elendi

Mark Van Bommel'in hocalığını yaptığı Wolfsburg, Almanya Kupası'nda Preussen Münster'i 3-1 yendiği maçta 5 hakkı varken 6 oyuncu değişikliği yaptı. Federasyon Wolfsburg'u kupadan eledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wolfsburg 6 oyuncu değişikliği yapınca hükmen elendi
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18 Ağustos 2021 03:17
Almanya Kupası 1. Turu'nda Wolfsburg, Preussen Münster'i uzatmalarda 3-1 yendiği maçta 6 oyuncu değişikliği yapması nedeniyle turnuvadan hükmen elendi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanarak tur atlayan Wolfsburg, uzatmalara giden maçın normal süresinde 5 oyuncu değişikliği yaptı. Wolfsburg teknik direktörü Mark Van Bommel, uzatma dakikalarında 1 oyuncu değişikliği daha yaptı ancak maç içerisinde bu durumu kimse fark etmedi. Uzatmalarda 2 gol daha atan Wolfsburg'un toplamda 6 oyuncu değişikliği yaptığını edilince Almanya Futbol Federasyonu, maçı 2-0 hükmen Preussen Münster'in kazandığına ve tur atladığına hükmetti.

Hükmen yenilgi kararının ardından Wolfsburg kulübünden yapılan açıklamada direkt elenme kararının adil olmadığını ve karara itiraz ettiklerini kamuoyuna duyurdu.


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