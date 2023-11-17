Washington Wizards ekibinin, şimdiden Jordan Poole ile yollarını ayırmayı düşünebileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz yaz ana yıldızları Bradley Beal'ı takas ettikten sonra Wizards, genç oyuncuları Kyle Kuzma ve Poole'u merkeze koydukları düşünülen bir yeniden yapılanmaya başlamıştı.



Ancak Substack'in NBA muhabiri Marc Stein'ın belirttiği üzere, Wizards'ın Poole ile ilgili düşünceleri uzun vadeli planların arasında olmayabilir.



Stein'a göre Poole'un, "Bradley Beal sonrası takım geleceğinin temel taşı oyuncusu" olması konusunda, Wizards'ın tamamen başka bir yöne doğru ilerlediği düşünülüyor:



"Çeşitli lig gözlemcileriyle konuştuğum üzere, dört yıllığı 123 milyon dolarlık sözleşmesinin ilk yılındaki Poole için ikincisinden ziyade ilkinin düşünüldüğüne inanıyorum."



Maç başına %40 şut oranıyla 16,2 sayı, 3,6 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalayan Poole, Wizards dönemine başladığından bu yana genel olarak düşüşe geçmişti.



Geçtiğimiz yıllarda ara ara ortaya koyduğu olgunlaşma problemleriyle bilinen Poole, Golden State Warriors'tan dramatik bir şekilde ayrılışndan bu yana değişmeye istekli olduğunu pek göstermemişti.



Kısa bir süre önce Poole'un önemli bir mola sırasında koçlarını görmezden geldiği bir video sosyal medyada yayılmıtı. Ayrıca bir maçta denediği üçlük sonrası arkasını dönmesi ve kaçırmasının yanı sıra, Atlanta Hawks'a karşı oynanan bir karşılaşmada gerideyken Kuzma ile bir alley-oop denemesi gibi hareketlerle Poole, birçok kez eleştiri oklarının hedefi olmuştu.





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