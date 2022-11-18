Willian Arao, ligin zirvesine oturdu

Süper Lig'in istatistiki verilerini tutan Comparisonator Türkçe hesabı en iyi savunma oyuncularını sıraladı.
Top kapma, ikili mücadele kazanma, pas arası gibi birçok kategorinin incelendiği listede Fenerbahçe'den Willian Arao 137 puanla ilk basamakta yer aldı.
Brezilyalı yıldızı Trabzonspor'da Manolas Siopis ile İstanbulspor'dan Okan Erdoğan izledi.
Top kapma, ikili mücadele kazanma, pas arası gibi birçok kategorinin incelendiği listede Fenerbahçe'den Willian Arao 137 puanla ilk basamakta yer aldı.
Brezilyalı yıldızı Trabzonspor'da Manolas Siopis ile İstanbulspor'dan Okan Erdoğan izledi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ