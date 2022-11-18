Willian Arao, ligin zirvesine oturdu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, savunma istatistikleri dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Willian Arao, ligin zirvesine oturdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2022 12:35
Süper Lig'in istatistiki verilerini tutan Comparisonator Türkçe hesabı en iyi savunma oyuncularını sıraladı.

Top kapma, ikili mücadele kazanma, pas arası gibi birçok kategorinin incelendiği listede Fenerbahçe'den Willian Arao 137 puanla ilk basamakta yer aldı.

Brezilyalı yıldızı Trabzonspor'da Manolas Siopis ile İstanbulspor'dan Okan Erdoğan izledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ