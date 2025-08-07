Charlotte Hornets forveti Grant Williams, geçtiğimiz sezonu bitiren diz sakatlığından sonra yeniden salona döndü ve iyileşme sürecinde istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.The Charlotte Observer'dan Roderick Boone'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini belirtti:Williams, 23 Kasım 2024 tarihinde Milwaukee Bucks'a karşı oynanan maçın son bölümünde Brook Lopez ile yaşadığı çarpışma sonrası yere kötü düşmüş ve ön çapraz bağ (ACL) ile menisküs yırtığı yaşamıştı. O günden bu yana forma giyemeyen Williams, takım arkadaşlarının yardımıyla saha dışına çıkarılmıştı.Sakatlık yaşadığı dönemde Hornets formasıyla oldukça verimli bir süreç geçiren Williams, Dallas Mavericks'ten Şubat 2024'te yapılan takasla Seth Curry ve 2027 birinci tur draft hakkı karşılığında takıma katılmıştı. Takasta Charlotte, P.J. Washington ve iki ikinci tur draft hakkını vermişti.Sakatlığının üzerinden yaklaşık dokuz ay geçen Williams, yeniden şut çalışmaya başladı ve hafif antrenmanlara katılıyor. Sakatlık öncesi 2024–25 sezonunda kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak maç başına 10.4 sayı ve 5.1 ribaund ortalaması tutturmuştu. Üç sayı çizgisinin gerisinden %36.5 isabet oranı ile oynamıştı.2019 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 22. sıradan seçilen Williams, bugüne kadar toplam 380 normal sezon ve 61 play-off maçında görev yaptı.