09 Ağustos
Samsunspor-Gençlerbirliği
19:00
09 Ağustos
Antalyaspor-Kasımpaşa
21:30
09 Ağustos
Erzurumspor-Sivasspor
19:00
09 Ağustos
İstanbulspor-Serik Belediyespor
19:00
09 Ağustos
Hatayspor-Keçiörengücü
21:30
09 Ağustos
Iğdır FK-Sarıyer
21:30
09 Ağustos
NEC Nijmegen-Excelsior
17:30
09 Ağustos
Feyenoord-NAC Breda
19:45
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Volendam
21:00
09 Ağustos
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
22:00
09 Ağustos
E.Braunschweig-Greuther Fürth
3-2
09 Ağustos
Fortuna Düsseldorf-Hannover 96
0-2
09 Ağustos
Dynamo Dresden-Magdeburg
1-2
09 Ağustos
Kaiserslautern-Schalke 04
21:30
09 Ağustos
Club Brugge-Cercle Brugge
17:00
09 Ağustos
Westerlo-KV Mechelen
19:15
09 Ağustos
Gent-Union St.Gilloise
21:45
09 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-0

Williams'tan sakatlığı sonrası umut veren açıklama: "Geri dönüyorum"

Charlotte Hornets forveti Grant Williams, geçtiğimiz sezonu bitiren diz sakatlığından sonra yeniden salona döndü ve iyileşme sürecinde istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.

Williams'tan sakatlığı sonrası umut veren açıklama: 'Geri dönüyorum'
The Charlotte Observer'dan Roderick Boone'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini belirtti:

"Fiziksel olarak harikayım. Şu anda sadece günü gününe ilerliyorum. Rehabilitasyon süreci oldukça yavaş işliyor. İyi günler de oluyor, kötü günler de ama şu an sahaya bir şekilde geri dönmeye başlamış durumdayım."


Williams, 23 Kasım 2024 tarihinde Milwaukee Bucks'a karşı oynanan maçın son bölümünde Brook Lopez ile yaşadığı çarpışma sonrası yere kötü düşmüş ve ön çapraz bağ (ACL) ile menisküs yırtığı yaşamıştı. O günden bu yana forma giyemeyen Williams, takım arkadaşlarının yardımıyla saha dışına çıkarılmıştı.

Sakatlık yaşadığı dönemde Hornets formasıyla oldukça verimli bir süreç geçiren Williams, Dallas Mavericks'ten Şubat 2024'te yapılan takasla Seth Curry ve 2027 birinci tur draft hakkı karşılığında takıma katılmıştı. Takasta Charlotte, P.J. Washington ve iki ikinci tur draft hakkını vermişti.

Sakatlığının üzerinden yaklaşık dokuz ay geçen Williams, yeniden şut çalışmaya başladı ve hafif antrenmanlara katılıyor. Sakatlık öncesi 2024–25 sezonunda kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak maç başına 10.4 sayı ve 5.1 ribaund ortalaması tutturmuştu. Üç sayı çizgisinin gerisinden %36.5 isabet oranı ile oynamıştı.

2019 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 22. sıradan seçilen Williams, bugüne kadar toplam 380 normal sezon ve 61 play-off maçında görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
4 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
5 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
6 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
7 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
8 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
9 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
15 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
16 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
17 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
