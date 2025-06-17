Oklahoma City Thunder, NBA Finalleri serisinin beşinci maçında evinde ağırladığı Indiana Pacers'ı 120-109 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.
Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Batı Konferansı temsilcisi, tarihinde ilk kez Oklahoma City adıyla NBA şampiyonluğuna bu kadar yaklaştı.
Paycom Center'da oynanan mücadelede Thunder'ın yıldızları parmak ısırtan bir performansa imza attı. Jalen Williams, kariyerinin en önemli maçlarından birinde 40 sayı ile geceye damga vururken, takımın lideri Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı, 10 asist, 4 blok ve 2 top çalma ile adeta çok yönlü bir ustalık sergiledi.
İlk çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Thunder, özellikle ikinci periyotta savunmada gösterdiği sertlikle farkı çift hanelere çıkardı. İlk yarıyı 59-45 önde kapatan ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte Pacers'ın geri dönüş çabasına kısa süreli olarak karşılık veremese de, son periyotta yeniden ipleri eline alarak maçı kopardı.
Pacers cephesinde ise işler planlandığı gibi gitmedi. Yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton, sakatlığı nedeniyle maç boyunca sadece 4 sayı üretebildi. Takımın skor yükünü Pascal Siakam (28 sayı) ve kenardan gelen TJ McConnell (18 sayı) taşımaya çalıştı. Ancak 23 top kaybı yapan Indiana, bu hatalarla Thunder'a 32 sayı fırsatı verdi ve maçı kontrol altında tutmakta zorlandı.
Bu sonuçla birlikte Oklahoma City, seride 3-2 öne geçerek şampiyonluğa sadece bir galibiyet uzaklıkta konumlandı. NBA tarihinde Final serisinde 2-2 eşitlik sonrası 5. maçı kazanan takımların şampiyon olma oranı %82 olarak biliniyor.
Serinin altıncı maçı, 19 Haziran Perşembe gecesi Indiana'nın Gainbridge Fieldhouse salonunda oynanacak. Thunder kazanması halinde 1979'daki Seattle SuperSonics şampiyonluğundan sonra ilk kez mutlu sona ulaşacak. Pacers ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi yedinci maça taşımak istiyor.
Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Batı Konferansı temsilcisi, tarihinde ilk kez Oklahoma City adıyla NBA şampiyonluğuna bu kadar yaklaştı.
Paycom Center'da oynanan mücadelede Thunder'ın yıldızları parmak ısırtan bir performansa imza attı. Jalen Williams, kariyerinin en önemli maçlarından birinde 40 sayı ile geceye damga vururken, takımın lideri Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı, 10 asist, 4 blok ve 2 top çalma ile adeta çok yönlü bir ustalık sergiledi.
İlk çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Thunder, özellikle ikinci periyotta savunmada gösterdiği sertlikle farkı çift hanelere çıkardı. İlk yarıyı 59-45 önde kapatan ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte Pacers'ın geri dönüş çabasına kısa süreli olarak karşılık veremese de, son periyotta yeniden ipleri eline alarak maçı kopardı.
Pacers cephesinde ise işler planlandığı gibi gitmedi. Yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton, sakatlığı nedeniyle maç boyunca sadece 4 sayı üretebildi. Takımın skor yükünü Pascal Siakam (28 sayı) ve kenardan gelen TJ McConnell (18 sayı) taşımaya çalıştı. Ancak 23 top kaybı yapan Indiana, bu hatalarla Thunder'a 32 sayı fırsatı verdi ve maçı kontrol altında tutmakta zorlandı.
Bu sonuçla birlikte Oklahoma City, seride 3-2 öne geçerek şampiyonluğa sadece bir galibiyet uzaklıkta konumlandı. NBA tarihinde Final serisinde 2-2 eşitlik sonrası 5. maçı kazanan takımların şampiyon olma oranı %82 olarak biliniyor.
Serinin altıncı maçı, 19 Haziran Perşembe gecesi Indiana'nın Gainbridge Fieldhouse salonunda oynanacak. Thunder kazanması halinde 1979'daki Seattle SuperSonics şampiyonluğundan sonra ilk kez mutlu sona ulaşacak. Pacers ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi yedinci maça taşımak istiyor.
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