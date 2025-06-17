Oklahoma City Thunder, NBA Finalleri serisinin beşinci maçında evinde ağırladığı Indiana Pacers'ı 120-109 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Batı Konferansı temsilcisi, tarihindeOklahoma City adıyla NBA şampiyonluğuna bu kadar yaklaştı.Paycom Center'da oynanan mücadelede Thunder'ın yıldızları parmak ısırtan bir performansa imza attı.kariyerinin en önemli maçlarından birindeile geceye damga vururken, takımın lideriile adeta çok yönlü bir ustalık sergiledi.İlk çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Thunder, özellikle ikinci periyotta savunmada gösterdiği sertlikle farkı çift hanelere çıkardı. İlk yarıyıönde kapatan ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte Pacers'ın geri dönüş çabasına kısa süreli olarak karşılık veremese de, son periyotta yeniden ipleri eline alarak maçı kopardı.Pacers cephesinde ise işler planlandığı gibi gitmedi. Yıldız oyun kurucusakatlığı nedeniyle maç boyunca sadeceüretebildi. Takımın skor yükünü(28 sayı) ve kenardan gelen(18 sayı) taşımaya çalıştı. Ancak 23 top kaybı yapan Indiana, bu hatalarla Thunder'a 32 sayı fırsatı verdi ve maçı kontrol altında tutmakta zorlandı.Bu sonuçla birlikte Oklahoma City, seride 3-2 öne geçerek şampiyonluğa sadeceuzaklıkta konumlandı. NBA tarihinde Final serisindeeşitlik sonrasıkazanan takımların şampiyon olma oranıolarak biliniyor.Serinin altıncı maçı, 19 Haziran Perşembe gecesi Indiana'nın Gainbridge Fieldhouse salonunda oynanacak. Thunder kazanması halindeSeattle SuperSonics şampiyonluğundan sonra ilk kez mutlu sona ulaşacak. Pacers ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi yedinci maça taşımak istiyor.